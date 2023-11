Brann festet sølvgrepet - herjet mot seriemester Glimt



Brann måtte stå æresvakt for seriemesterne før kampstart, men etter kampstart var det gjestene fra Bodø som var statister.

I hvert fall i den første omgangen, der to scoringer av Bård Finne og én av Niklas Castro sørget for 3-0.

Under ett minutt ut i den andre omgangen ble også Castro tomålsscorer, og sørget med det for at Brann ledet hele 4-0.

Tobias Gulliksen og Oscar Kapskarmo sørget for at resultatet ikke ble like stygt for Bodø/Glimt, men 2-4-tapet var uansett seriemesternes verste eliteserietap siden 1-4-tapet mot Molde i september i fjor.

For Brann sørger de tre poengene for at bergensklubben er i førersetet i sølvkampen med én serierunde igjen. Tromsø følger poenget bak, mens Viking er tre poeng bak Brann.

Brann avslutter sesongen borte mot Strømsgodset, Tromsø skal til hovedstaden og møte Vålerenga, mens Viking får besøk av Rosenborg. Alle kampene begynner 17:00 søndag om én uke.