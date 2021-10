De hadde det i sin hule hånd. Men en dårlig utboksing av målvakt Lennart Grill skulle ødelegge festen for bergenserne.

En lang ball ble slått opp mot Brann-målet. Grill kommer ut og bokser rett i beina på Lars Olden Larsen, som på nydelig vis chippet ballen i krysset.

– Dette er et ekstremt viktig poeng. Kanskje det viktigste poenget vi noen gang har tatt. Veldig, veldig glad for det poenget, for nå er vi med, oppsummerer en smilende Vegard Hansen til NRK.

Men Mjøndalen er heldige som tar med seg ett poeng fra dagens kamp. For Brann var best, og tok ledelsen tidlig i kampen

Aune Heggebø satt fart på fremover og fant Robert Taylor som iskaldt trillet ballen ned i det lengste hjørnet.

– Det er Brann på sitt beste, ropte Discoverykommentator Petter Bø Tosterud.

Taylor kunne se avslutningen sin gå inn ved lengste stolpe. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Men det spillmessige overtaket hjalp ikke. Kveldens uavgjortresultat føyer seg inn i rekken av dårlige resultater for Brann mot Mjøndalen.

Bergenserne har ikke slått Mjøndalen på 19 år, og det var nettopp Mjøndalen som slo Brann i 2014, og sendte Brann ned til 1. divisjon.

– Vi hadde gode forutseninger til å slå Mjøndalen i dag.. Vi skaper nok sjanser i dag, men dte vil seg ikke. Men vi fortsetter å ta poeng og det må vi ta med oss videre, sier Ruben Kristiansen til NRK etter kampen.

Marerittsminutt for Mjøndalen

Denne søndagen gikk virkelig ikke bruntrøyenes vei. For omtrent samtidig som Taylor ga dem en baklengs, så scoret Tromsø mot Haugesund. På ett minutt var Mjøndalen plutselig parkert sist på tabellen.

Og det gikk fra verre til verst for Mjøndalen. For rett før pause var Albin Sporrong på etterskudd for andre gang i kampen, og pådro seg sitt andre gule kort. Derfor måtte Mjøndalen spille en hel omgang med en mann mindre på banen.

«Bataljonen» hadde møtt opp i hopetall og fylte bortesvingen. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

– I dag skulle vi hatt tre poeng, men vi evner ikke helt. Jeg synes Mjøndalen klarer å mobilisere bra og kjemper for det ene poenget i andre omgang, sier Brann-trener Eirik Horneland til NRK.

Med ti mann var Mjøndalen aldri i nærheten av å true bergenserne. Det var mye nærere 2-0 enn 1-1. Brann skjøt i stolpene, bommet alene med keeper og satt store sjanser utenfor mål.

– Jeg er så letta, dette var så vondt. Det er en av de mest smertefulle avslutningene på en kamp jeg kan huske. Vi hadde flaks med at ingen av de store sjansene til Brann gikk i mål, sier Hansen.

Jevn bunnstrid

Med ett poeng i kveld er Brann på 14. plass med 17 poeng. Kun tre poeng foran Mjøndalen som ligger helt sist. De to tapte poengene her kan bli skjebnesvangre for Brann.

– Det blir en lang høst, konstanterer Kristiansen.

Tromsø vant til slutt 2-0 over Haugesund og tok sesongens første hjemmeseier. Et resultat både Brann og Mjøndalen skulle vært foruten.

Stabæk klarte heller ikke å ta tre poeng hjemme mot Bodø/Glimt. De tapte 2-0, og er dermed nest sist på tabellen, tre poeng foran Mjøndalen.