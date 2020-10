De må smile og le av hele situasjonen der de står på kunstgresset på Arna Stadion, de to keeperne til toppserieklubben Arna-Bjørnar. Begge har godt teipede fingre på hver sin hånd.

Det er keepertrener Elias Tvedt som sto bak avslutningene ved begge anledninger. Tvedt, som selv er keeper og har brukket noen fingre tidligere i karrieren, tar på seg litt av skylden for skadene.

– Det er tøft å være keeper. Det hører med å brekke noen fingre innimellom. Det er kjempeuflaks at det nå har skjedd samtidig. Det er nok en blanding av uflaks og kanskje litt harde skudd og litt dårlige mottak, sier keepertreneren.

Elias Tvedt er keepertrener for Arna-Bjørnar. Foto: Tore Zakariassen / NRK

Spesialsydd hanske

Moa Edsrud har vært ekstra kreativ. For å kunne fortsette å spille, til tross for to brudd i lillefingeren og at hun spille med skinne, brukte hun en kveld til å modifisere keeperhansken på sin venstre hånd.

– Ettersom jeg må ha på meg en skinne fordi senen er av, har jeg måtte teipe sammen de to fingrene. Derfor måtte jeg klippe opp og sy sammen de to fingrene på keeperhansken- Så har jeg tatt en skolisse for å justere slik at skinnen ikke går av når jeg tar på meg hansken. Det er fantastisk, det tok meg to timer å fikse, men jeg ville gjøre det så bra som mulig for min egen del, forklarer Edsrud til NRK.

Moa Edsrud sydde sammen sin egen hanske ved hjelp av saks, skolisse og nål og tråd.

Hansken ble tatt i bruk da Arna-Bjørnar og Edsrud imponerte med en sterk 1-0-seier hjemme mot LSK Kvinner på lørdag.

– Det kjennes faktisk veldig bra. Jeg spilte kampen nå mot LSK Kvinner og kjente ikke mye til det. Jeg har sydd til hansken min slik at jeg får plass til alt. Jeg har ordnet sånn at fingeren ikke får bevegd seg, så nå føles det bare som når jeg spiller en normal kamp, sier Edsrud.

Uheldige

Arna-Bjørnars australsk-svenske keeperduo har ikke hatt lykken med seg på skadefronten de siste ukene.

Først var det førstemålvakt Teagan Micah som var uheldig på trening.

– Jeg spilte med det i to uker. Siden det er høyrehånda gjorde alt vondt, så jeg måtte få det ordnet. Det var vondt da, men nå går det fint, forklarer den australske keeperen.

Til tross for at hun føler seg bedre må Micah belage seg på en god periode på sidelinjen. 22-åringen har fått beskjed om at hun er nødt til å skåne fingeren de neste ni ukene.

– Hvis fingeren får en liten smell til fikk jeg beskjed om at den kom til å bli helt knust. Så det er ikke noe særlig, sier australieren med et smil.

Micah spilte med smerter i høyrehånda i to uker, men skaden er så stor at hun ikke kan stå i mål de neste ni ukene Foto: Sjur Mikal Dolve / NRK

Dermed måtte reservekeeper Moa Edsrud steppe inn. 20-åringen ble hentet til Arna-Bjørnar fra svensk fotball i desember og hadde ventet tålmodig på sjansen sin.

Mot Sandviken for to uker siden skulle debuten komme, men det skjedde ikke uten komplikasjoner. To brudd i venstrehånda ble resultatet av oppvarmingen.

God mot LSK

Det hindret henne likevel ikke fra å stå hele kampen mot Sandviken og den påfølgende toppkampen mot LSK Kvinner. Skaden har ikke plaget det svenske keeperhåpet.

– Jeg tror at inn mot en sånn kamp, selv i Sverige har man alltid hørt snakk om LSK, så det var stort og jeg tror at det presset av å spille en viktig kamp gjorde at jeg var mer fokusert på min egen prestasjon enn på skaden, sier Arna-Bjørnars nye keeperhelt.

Edsrud får også behørig ros fra Teagan Micah. De to unge keeperne omfavner hverandre som lagvenninner og ønsker å hjelpe hverandre fram.

– Hun har vært fantastisk. Hun har virkelig steppet opp. Å holde nullen mot LSK er et tegn på kvalitet. Jeg er stolt av henne. Hun gikk lenge uten spilletid, men støttet meg alltid så nå håper jeg å gjøre det samme, sier Micah om keeperkollegaen.