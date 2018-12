MMA-stjerne dukket opp i ringen: Brækhus varsler ny prat

MMA-utøveren Cris Cyborg (33) gjorde i alle fall sitt for å få Brækhus' oppmerksomhet da hun tok plass i ringen etter seieren.

Med knyttede never sto Cyborg skulder til skulder med bergenseren, som selv lo av opptrinnet.

– Jeg skal snakke litt med henne, sa Brækhus i intervjuet med HBO og la til at «dette er jeg ganske interessert i».

«Feige lag»

Cyborg, som egentlig heter Cristiane Santos, har blitt trukket frem som en mulig motstander flere ganger de siste årene.

I 2016 grep Brækhus mikrofonen i ringen og omtalte et Cyborg-møte som «kampen jeg vil ha».

Fakta om Mixed Martial Arts (MMA) Foto: Gry Kårstad / NRK Ekspandér faktaboks • Fullkontakts kampsport med elementer fra blant annet boksing, bryting, brasiliansk jiu-jitsu og kickboksing. • Mixed Martial Arts (MMA) oppstod i Hellas i antikken. • MMA er i dag verdens raskest voksende kampsport. • Teknikker man kan bruke er slag, spark, knær og i liggende posisjon kan en rekk ulike kast og nedtakinger, samt kvelninger og leddlåser. • MMA kjemper for å bli anerkjent og akseptert som kampsport på linje med andre kampsporter. • Det er ikke lov med MMA-konkurranser i Norge. Trening og såkalte merkekamper der regelverket er innsnevret, er lovlig. Der skal man blant annet benytte redusert slagkraft.

Ett år senere var det også samtaler med Cyborg-leiren.

– Det kunne blitt den kvinnelige utgaven av Floyd Mayweather mot (Conor) McGregor. Og det er flere som tenner på den tanken nå. Det blir mer og mer interessant, sa Brækhus til NRK i oktober i fjor.

Mayweather-McGregor-oppgjøret ble kalt «århundrets kamp» på grunn av oppmerksomheten verden over.

Likevel ble ikke McGregor levnet noen særlige sjanser i en boksering, og Mayweather kontrollerte også inn seieren.

35 PROFFSEIRE: Norske Cecilia Brækhus er nå oppe i 35 proffseire på like mange forsøk. Foto: Danny Moloshok / NTB Scanpix

Det samme scenariet har NRK-ekspert Anders Werner Øfsti spådd ved en evenuell kamp mellom Cyborg og Brækhus.

– Det kan bli leven og en fantastisk ramme, men samtidig litt «feige lag» i favør Brækhus. Cyborg har trent mot den doble olympiske mesteren Claressa Shields, men det skal likevel ikke holde. Det blir en kamp omtrent som Mayweather og McGregor, kommenterte Øfsti.

– Litt for ivrig

Det har også vært spekulert i et mulig stjernemøte mellom Brækhus og irske Katie Taylor (32), som bokser to vektklasser lavere og er verdensmester i to forbund i lettvekt. Brækhus stilte seg ikke avvisende til en slik kamp da NTB intervjuet henne i oktober.

– En slik kamp kan skje i 2019, og den vil bli stor. Men det er en del forhandlinger som skal gjøres før det kan skje, sa Brækhus.

Natt til søndag ga to av dommerne Brækhus seieren i alle runder, 100-90 totalt, mens den siste dommeren ga den norske bokseren 99-91-seier.

Samtidig virket hun overivrig da hun fyrte på med harde slag utover i kampen, noe hun også måtte innrømme selv

– Jeg ble litt for ivrig. Og på det tidspunktet jeg er i karrieren, så bør det ikke skje, smilte Brækhus i seiersintervjuet med HBO etter kampen.

For tredje kamp på rad måtte Brækhus gå alle ti rundene, men hun var som vanlig overlegen når dommerne skulle dele ut sine poeng.

Ubeseiret

Brækhus er nå oppe i 35 proffseire på like mange forsøk, og hun befestet lørdag sin posisjon som verdens beste kvinnelige bokser.

37-åringen satte alle sine fem VM-belter på spill i kampen mot Magdziak-Lopes. Hun er mester i weltervekt i forbundene WBA (World Boxing Association), WBC (World Boxing Council), WBO (World Boxing Organization), IBF (International Boxing Federation) og IBO (International Boxing Organization).

Oppgjøret blir stående igjen som den første og eneste hovedkampen med kvinnelige boksere på et stevne arrangert av HBO. Den amerikanske storkanalen legger ned sin boksesatsing etter 45 år og avsluttet med lørdagens stevne på utendørsarenaen i Carson, der Brækhus også slo Kali Reis i mai.

– Dette er en historisk kveld, sa Brækhus i seiersintervjuet.