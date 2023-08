Brækhus får ny sjanse – bokser VM-kamp i oktober

Brutalt ærlig Northug etter monsterbakkeløp: – Hvor dum går det an å bli?

Andrew Musgrave tok sin tredje seier opp Lysebotn da han var raskest av gutta som staket opp den beryktede bakken.

– Jeg fikk en ganske bra luke, så jeg slapp å drepe meg selv på de siste 500 meterne. Det var deilig, sier Musgrave til NRK.

For Petter Northug ble det en langt tyngre tur opp den beryktede bakken.

– Det var brutalt. Jeg er i altfor dårlig form til å holde på med det her og altfor feit rett og slett. Da blir det et gir hele veien, sier Northug til NRK like etter målgang.

– Hva tenkte du på veien opp?

– Tanken var «hvor dum går det an å bli som er med på det her?»

Northug endte over tre minutter bak Musgrave, men tok det hele som en treningsøkt.

– Ambisjonene er å kjempe om seire i enkeltrenn, det er målet og derfor jeg trener og gjør den jobben nå. Håper at jeg er i den posisjonen i løpet av vinteren en gang. I fjor var det altfor dårlig trening og dårlig kapasitet. I år håper jeg å løfte det såpass sånn at jeg kan kjempe om seier, sier Northug om egne planer for kvelden.

Eirik Sverdrup Augdal ble nummer to og Ivo Niskanen på tredjeplass. Astrid Øyre Slind var raskest blant kvinnene.