Borch enkelt videre til kvartfinale

Roer Kjetil Borch (31) hadde ingen problemer med å ta seg videre til kvartfinale i forsøksheatet i singlesculler i Tokyo. Han er første nordmann i aksjon i OL.

Borch fikk en god start og ble aldri utfordret i kampen om å være en av de tre beste som gikk videre til kvartfinale. Nordmannen rodde seg opp i ledelse, dro ifra konkurrentene og tok en klar seier i heatet med tiden 6.54, hele 9.96 sekunder foran ungarske Petervari-Molnar som nummer to.

– Det var et typisk første løp i et mesterskap. Man skal komme seg litt i gang, og Kjetil kunne ha tatt det enda mer med ro og likevel vunnet det her, sier landslagstrener Johan Flodin til NRK.

Det er omtrent et halvt minutt fra verdensrekorden. Han må nok ha litt mer vind og drahjelp fra konkurrentene for å nærme seg den.

I heatet på seks utøvere gikk også Brasils Luca Verthein Ferreira, som nummer tre, videre.