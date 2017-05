– Jeg kunne ikke spurt om noe mer. Det er fantastisk. Laget gjorde en kjempegod jobb i dag, sier bursdagsbarnet til NRK.

Han kunne smile i målområdet i Asker med bunad- og dresskledde supportere.

Landsmannen Lars Petter Nordhaug angrep noen kilometer før mål, og nordmannen fikk med seg tre andre ryttere – deriblant Andreas Vangstad.

– Akkurat nok

I bruddet satt også Boasson Hagens lagkamerat Ben O' Connor, og bursdagsbarnet forholdt seg dermed rolig i feltet.

Konkurrentene tok imidlertid opp jakten, og kvartetten ble spist opp da det var igjen en drøy kilometer.

PÅ TOPP: Her har Edvald Boasson Hagen fått den gule ledertrøyen etter onsdagens seier. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Tosh Van der Sande så ut til å få den nødvendige luken da han rykket noen hundre meter før mål.

Men Boasson Hagen kom susende med større fart bakfra og parkerte belgieren i den siste bakken.

– Vi kjørte veldig bra, og vi hadde en mann foran så jeg slapp å ta ansvar. Jeg hadde akkurat nok i beina til å henge med og ta seieren, sier Boasson Hagen.

Kjemper om sammenlagtseier

I kveld kan han altså feire 30-årsdagen – og nasjonaldagen – med sin første seier for sesongen.

Van der Sande rullet over mållinjen som nummer to, mens Michael Albasini tok 3.-plassen.

Tour of Norway går over fem etapper og avsluttes i Oslo 21. mai. Boasson Hagen vant etapperittet i både 2012 og 2013, og i fjor var Dimension Data-rytteren nummer to etter å ha vunnet to etapper.

Nå har han altså fått en best tenkelig start.

– Det er mange tøffe etapper igjen. Det blir gøy, sier rytteren selv.