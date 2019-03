– Det var en helt outstanding stafett, alle fire gjorde nesten maks løp, det var en god dag i dag, oppsummerer Lars Helge Birkeland.

Johannes Thingnes Bø kunne showe på oppløpet da Norge gikk inn til stafettgull, men stryningen skremte lagkameratene med tre bom på siste stående.

– Vi var vel alle helt sikre på gull før han begynte, men tre var vel litt i overkant, sa Tarjei Bø om brorens stående skyting.

Men Johannes Thingnes Bø hadde full kontroll, satte det siste ekstraskuddet, unngikk strafferunden. Dermed hadde han stort nok forsprang til å stope helt opp i skogen på vei inn til stadion og kunne vinke til publikum. På oppløpssiden tok han med seg et flagg og gikk rolig inn til lagkameratene i målområdet.

– Nok en gang så får jeg den luka jeg har lyst på og trenger. Så all heder og ære til de tre andre, de gjord en super stafett, forteller Thingnes Bø.

– Det var fint at han fikk «showe» litt, sier storebroren og flirer.

Overrasket lagkameraten

Tarjei Bø gjorde en fantometappe. Så bra var den, at den overrasket Vetle Sjåstad Christiansen.

JUBEL: De norske herrene gjorde som kvinnene tidligere på dagen, og vant stafetten i Östersund. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Siste jeg så på, så ledet Frankrike. Jeg skjønner ikke hva som har skjedd, du må forklare, sa Vetle Sjåstad Christiansen til Ole Kristian Stoltenberg etter sin etappe.

For på tiden Christiansen hadde brukt på å skifte til tørre klær og få i seg litt næring, hadde Tarjei Bø skaffet Norge en kjempeluke.

Eldstebror Bø gikk forrykende i sporet og ledet inn til sin stående skyting. Der måtte stryningen bruke to ekstraskudd, men konkurrentene måtte bruke flere.

– Det var ett ekstraskudd der som var rimelig kant inn, men det er marginer vi trenger på en dag som denne, sa Bø i etterkant av rennet.

Naturlig nok var han fornøyd med egen innsats.

– I tillegg til formen og det gode utgangspunktet ga det meg en ekstra boost å gå med en franskmann som måtte ut i strafferunder, sier Bø og legger til:

– Det er ikke alltid det er artig med skirenn, og det er lett så lenge man treffer. I dag var det artig å gå.

– Inspirert av jentene

Både Christiansen og Birkeland leverte to sterke etapper, men det så ut som sistnevnte var noe preget på starten av løpet. Til NRK sa Birkeland at han var kald på fingrene og at nervøsiteten spilte han et puss.

SHOWET: Johannes Thingnes Bø gikk i mål i ensom majestet til tross for tre bom på siste skyting. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Likevel klarte han å hente seg inn, og på stående skyting gjorde Birkeland kort prosess og skjøt en feilfri serie.

– Vi var supergira alle sammen på at vi skulle ha dette gullet. Det har vi vært siden vi tapte OL-stafetten i fjor. Vi blir ekstra inspirert når jentene vinner tidligere i dag. Da hadde vi ikke noe valg enn å vinne vi også.

Dagens gull er Norges første triumf i en mesterskapsstafett på tre år.