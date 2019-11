Bluss-markering på Ullevaal – sang: «Hater, hater, hater NFF»

I et par minutter fyrte 30–40 stykker opp rundt 15–20 bluss mens de sang: «Hater, hater, hater NFF».

Da blussene slukket, gikk den fremmøtte grupperingen ned fra tribunen og forlot stadion. Mens røyken la seg, satte Tore Reginiussen inn Norges første mål.

NRK har snakket med en tilskuer som var på feltet da blusset ble tent opp. Vedkommende var ikke selv med på demonstrasjonen, men opplyser om at han, og de rundt, ble advart mot at området kom til å bli røyklagt.

– Dette var en samlet demonstrasjon med supportere fra flere av toppklubbene i Norge, hevder personen, som ønsker å være anonym.

– Det er en fortsettelse på frustrasjonen

Talsmann for Norsk Supporterallianse (NSA), Gjert Moldestad, forteller til NRK at dagens blussing ikke var i regi av dem.

FRUSTRERTE: Talsmann for Norsk Supporterallianse, Gjert Moldestad, forteller at dette er fortsettelsen på frustrasjonen rundt debatten om bruk av bluss. Foto: Reidar Deadswan Engesbakk

– Det er ikke NSA som står bak dette, dette er ikke noe vi har planlagt. Dette er nok noe noen har avtalt seg imellom, hevder han.

– Det er en fortsettelse på den frustrasjonen og reaksjonen over manglende dialog og manglende samarbeid når det gjelder at supportere skal få være med å bestemme hva som skjer på tribunen, fortsetter Moldestad.

Ole Kristian Sandvik er personen fra supporteralliansen som har ansvar for dialogen med NFF i forbindelse med landskamper. Han tror supporterne gjorde dette for at forbundet skal få en bot.

– Slik jeg har forstått det er det en protest fra folk som ikke er glade i NFF på grunn av pyroreglementet. Det å gjøre det på landskamp er mest effektivt for å straffe forbundet, for da får forbundet bot av UEFA, sier Sandvik til TV 2.

Fotballforbundets kommunikasjonssjef, Yngve Haavik, skriver følgende i en melding til NRK:

– Over 10 000 og god stemning på tribunen er veldig bra med tanke på at selve EM-kvalifiseringen er kjørt. Ikke minst ble det fire mål og en overbevisende seier. Det er vårt fokus. Vi var forberedt på at det kunne bli en markering i starten av kampen, og politiet hadde god kontroll. Utover det ønsker vi ikke å kommentere blussingen.

Videre skriver han at UEFA trolig vil ha en forklaring fra dem, og at de tar den dialogen når det kommer.

FYR: En gruppe fremmøtte markerte de siste ukers debatt rundt bruken av bluss, i starten av kampen mellom Norge og Færøyene

Heftig debatt

Det har de siste ukene vært en heftig debatt rundt bruken av bluss på norske fotballstadioner.

I slutten av oktober ble kampen mellom Lillestrøm og Vålerenga stoppet to ganger, da tilhengere kastet bluss og fyrverkeri inn på banen.

BRANN – VÅLERENGA: Vålerenga-tilhengerne tente på et Brann-flagg etter at blussen ble sendt på banen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

En uke senere skjedde det samme i kampen mellom Vålerenga og Brann. Da på tribunen hvor Brann-tilhengerne stod.

Store mengder med bluss ble tent og flere ble kastet ned på kunstgressmatten mens de var i full fyr. Dermed ble kampen stoppet.

Siden eliteseriekampene har debatten gått mellom norske tilhengere og NFF. Nå blir det dialog mellom partene.

– Allerede før det som skjedde i kveld avtalt at vi skal ha et møte med NFF og norsk toppfotball og det har vært en dialog blant supporterne og NFF. Og det er noe vi er veldig glad for, avslutter Moldestad.