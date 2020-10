Berisha koronasmittet

Viking-spiller Veton Berisha har testet positivt for koronaviruset, bekrefter Norges Fotballforbund. Berisha skal ha blitt testet som følge av at han har vært i nærkontakt med en smittet person. Dette innebærer at Vikings kamper mot Odd 18. oktober og Haugesund 25. oktober utsettes. Grunnet hans deltakelse på trening mandag og tirsdag, må hele spillergruppen i Viking i karantene. – Jeg føler meg helt fin og uten symptomer, men synes det selvsagt er veldig kjedelig at hele laget må i karantene på grunn av min positive test, sier Berisha.