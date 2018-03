Bjørndalen klar for Kollen: – Største for meg i år

– Dette er deilig. Holmenkollen er et av hovedmålene i sesongen, og siden jeg ikke fikk gå i OL blir dette det største for meg i år, sier Ole Einar Bjørndalen til NRK.

Mandag formiddag bekreftet skiskytterforbundet at 44-åringen får gå i Holmenkollen likevel. For snaut to uker siden fortalte Bjørndalen til NRK at han bare var reserve til konkurransene i nasjonalanlegget.

Men ifølge Bjørndalen selv får han nå plassen til Emil Hegle Svendsen som den siste uka har slitt med sykdom og ikke er klar til å gå i Kollen-rennene.

– Hvordan var dialogen før uttaket?

– Jeg har vært reserve. Emil er fortsatt ikke frisk. Da trer jeg inn for han.

– Når fikk du beskjeden om at du får gå?

– Jeg fikk beskjeden i går kveld.

– Hoste opp form

Bjørndalen ble vraket til OL i Pyeongchang fordi han ikke hadde prestert bedre enn de seks andre på laget.

Men forrige uke viste 44-åringen at han har løftet seg da han leverte sesongbeste med 12. plass på sprinten i Kontiolahti. Men på søndagens fellesstart gikk det tyngre, som med de andre norske.

Nå håper Bjørndalen å kunne løfte seg i Kollen.

– Jeg gikk ett veldig godt renn i Kontiolahti, og ett dårlig renn der jeg ikke fikk det til. Jeg håper å få til et bra renn på torsdagen. Jeg skal i alle fall forberede meg så godt jeg kan. Så får vi se om jeg klarer å hoste opp litt form fram til den dagen.