Han ble vraket til OL. Deretter til verdenscupen i finske Kontiolahti. Nå bekrefter Bjørndalen overfor NRK at han per nå heller ikke får gå i Holmenkollen.

Men forbundet har ikke snakket med ham om vrakingen.

– Jeg fikk SMS om at jeg er reserve i Kollen, skriver Bjørndalen i en tekstmelding til NRK.

– Uttak etter Kontiolahti

– Vi har gjort et uttak til Kontiolahti og Ole er reserve der, så gjør vi uttak til Holmenkollen etter det, sier idrettssjef i Norges Skiskytterforbund, Per Arne Botnan, til NRK.

– Så det Bjørndalen sier stemmer ikke?

– Vi har gjort et uttak til Kontiolahti, så gjør vi uttak til Holmenkollen etter det, gjentar han, uten å ville svare konkret på om Bjørndalens uttalelse stemmer.

Med mindre noen blir syke eller Bjørndalen av andre årsaker blir flyttet opp fra reserveplassen i Kollen og får gå, har skiskytterkongen dermed kun én sjanse igjen til å få gå mer verdenscup denne sesongen: Avslutningen i russiske Tjumen.

IDRETTSSJEF: Per Arne Botnan. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Ingen kommentar

Men ifølge 44-åringen er det foreløpig ingen dialog med forbundet om han får gå der.

– Det har jeg ingen kommentar til. Vi har dialog med alle som er uttatt til verdenscup og IBU-cup, sier Botnan.

Det vil bli gått sprint, stafett og jaktstart når verdenscupsirkuset kommer til Holmenkollen mellom 15.–19. mars.

Bjørndalen har ikke gått i verdenscupen siden 10. januar. Hans beste plasseringer i verdenscup denne sesongen er to 18.-plasser.

– Jeg hadde ønsket å se Bjørndalen i Holmenkollen, men samtidig forstår jeg at det er seks andre som har bedre resultater. Jeg er helt sikker på at han hadde et sterkt håp om å gå. Så er det ekstra surt, sånn jeg har forstått det, at det er sykdom i sommer som har gjort at han har kommet senere i form. Han føler nok at han kunne hatt noe å gjøre i Holmenkollen, sier NRK-ekspert Halvard Hanevold.

– På den annen side mener jeg det hadde vært greit å se an hvordan det går med de andre i Kontiolahti før man hadde utelatt Bjørndalen, sier Hanevold.

– Den første tanken som slår meg er at jeg håper virkelig at han ikke legger opp og at han går for en ny sesong, sier NRKs skiskytterekspert, Liv Grete Skjelbreid.