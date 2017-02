Bjørndalen etter mystisk smørebom: – Jeg vet ikke hva som skjedde

Artikkelen oppdateres!

– Det skjedde noe med snøen rett i forkant av starten, som vi ikke fant ut av. Da gikk det som det gikk, sier Ole Einar Bjørndalen til pressen etter sin etappe av VM-stafetten som må omtales som en gedigen fiasko.

Norge gikk til slutt i mål på en skuffende åttendeplass – 2,22 minutter bak gullvinner Russland.

Det gikk trått både på standplass og i sporet denne lørdagen i Hochfilzen, så det var langt ifra Bjørndalens ski som gjorde at det ikke ble medalje.

Men veteranens ski ble likevel en snakkis etter stafetten.

– Det var en bra runde og deretter var det dårlig. Jeg må jobbe hardt for å holde følge. Det var ikke noen god følelse. Det var ikke så veldig mye mer å si på det, sier Bjørndalen.

Hevder han tapte ti sekunder nedover

43-åringen hevder han tapte dyrebare sekunder på få meter – i bakken ned til veksling.

– Jeg taper ti sekunder fra toppen og ned. Det er ganske mye. Det er ikke noe bra, det, sier han.

– Smørerne bomma rett og slett?

– Ja, dem sa det. De var ikke helt fornøyd. Det var vanskelig for meg i dag, svarer Bjørndalen.

SE VIDEO: Russland var sterkest på stafetten og sikret VM-gull.

Valgte gammelt par

NRK fulgte innskytingen og skitestingen i forkant av stafetten, og der ble det klart at Bjørndalen – som er kjent for å være en utstyrsperfeksjonist – valgte et eldre skipar. Dét viste seg å være et dumt valg.

– Det er et gammelt par med en annen slip, som egentlig er bra på det føret. Jeg vet ikke hva som skjedde. Det var ikke noe bra i hvert fall, sier Bjørndalen

Thingnes Bø: – Bommet med utstyret

Etter løpet var ankermann Johannes Thingnes Bø også klar på at utstyret ikke var som det skulle.

– I dag tror jeg vi kanskje har bommet litt med utstyret. Jeg følte meg ikke så rå i dag heller, det er ikke sikkert jeg hadde hatt så mye å stille opp med mot store gutta uansett. Dumt er det. Jeg fikk aldri muligheten, sier Thingnes Bø.

Russland tok gullet foran Frankrike etter en intens duell mellom Anton Sjipulin og Martin Fourcade på sisterunden.

Russeren Sjipulin var sterkest og sikret russisk VM-gull. Dominik Landertinger sikret en meget populær bronse til hjemmenasjonen Østerrike.

Norge ble nummer åtte, over 2,22 minutter bak gullvinner Russland.