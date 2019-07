Bjørn Einar Romøren er blitt kreftsyk

– I våres fikk jeg en veldig tøff beskjed om at jeg har fått kreft i ryggen. Dette er en tøff situasjon for meg og hele familien. Jeg er kommet godt i gang med behandlingen og skal overleve dette. Det er en lang og tøff tid som venter meg, men denne fighten skal jeg vinne, sier Romøren, ifølge en pressemelding fra Norges Skiforbund.

Det var ukebladet Se og Hør som først omtalte kreftsykdommen. Kreften ble oppdaget da en MR-undersøkelse viste en ondartet svulst i hofta.

Selv om svulsten ikke har spredt seg, må 38-åringen gjennom en cellegiftbehandling i 40 uker.

Romøren har fått påvist Ewings sarkom som er en sjelden kreftform. Årlig oppdages fem til ti nye tilfeller i Norge. De som diagnostiseres, er vanligvis mellom 5 og 25 år.

– Jeg har ingen problemer med å snakke om at jeg er blitt rammet av kreft, men har ekstremt lite energi og mange tunge dager rent fysisk. Derfor ønsker jeg ikke å bruke all min tid på å snakke om kreftsykdommen, men på å bli frisk, uttaler den tidligere skihopperen.

– Idrett blir ganske så uviktig

Sportssjef for de norske hopperne, Clas Brede Bråthen, sier at han syntes det er vanskelig å forholde seg til en slik type sykdom i nære relasjoner.

PREGET: Sportssjef Clas Brede Bråthen. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Det er klart at man får perspektiver på ting når man får det så nære. Idrett blir ganske så uviktig. Men samtidig er det fint at han drar med seg de gode egenskapene fra idrettskarrieren sin, han var ekstremt god og sterk når motgangen kom. Det drar han nytte av nå, sier han til NRK.

– Hvordan preger dette stemningen i hopplandslaget?

– Bjørn Einar er en av våre mest markante personligheter. Ikke bare som skihopper, men også i miljøet vårt i dag. Når han får en så alvorlig diagnose, så preger det folk.

Det norske hopplandslaget reiser tirsdag formiddag til Polen for å hoppe Sommer Grand Prix.

– Han er full av pågangsmot og vilje til å ta den tøffeste kampen han noensinne har blitt stilt overfor, sier Bråthen, som har vært tett på Romøren i en årrekke.

Satte verdensrekord

I 2005 satte Romøren ny verdensrekord i skiflyging da han hoppet 239 meter i Planica, en rekord som sto seg til 2011. Året før og etter var han del av det norske laget som tok VM-gull i skiflyging. 38-åringen har også en OL-bronse fra lagkonkurransen i Torino-OL i 2006.

Bjørn Einar Romørens verdensrekord fra Planica i 2005. Du trenger javascript for å se video. Bjørn Einar Romørens verdensrekord fra Planica i 2005.

Romøren la opp i 2014. Han er i dag markedssjef i hoppavdelingen til Norges Skiforbund.

– Det beste vi kan gjøre for Bjørn Einar jobbmessig, er å sørge for at skuta flyter og er i god stand når han kommer frisk og kreftfri tilbake når denne behandlingen er ferdig, sier Clas Brede Bråthen.

Romørens tidligere lagkamerat, Anders Fannemel, sier at Romøren er og alltid har vært en «fighter».

– Det var selvfølgelig en kjedelig beskjed å få for hele laget, han selv og familien. Vi prøver å støtte han så godt vi kan, og vi håper at han klarer å kjempe seg gjennom den tøffe tiden han er i og har i vente, sier Fannemel til NRK.

– Han er et forbilde for meg og mange andre skihoppere i Norge, legger Fannemel til.