– Jeg har vært ute av gamet i to år nå og har savnet å ha et konkret mål å jobbe mot, sier Marit Bjørgen og gliser overfor NRK.

Nå er hun nemlig klar for et aldri så lite langløpseventyr for brødrene Anders og Jørgen Aukland sitt Team Ragde Eiendom.

Blemme og albuevondt

Hun var med på en økt med laget tirsdag, der klassisk staking var på programmet. Og hun fikk allerede da kjenne at det er lenge siden kroppen har fått kjørt seg på den måten.

Bjørgen endte opp med en liten vannblemme på hånden og ga seg etter tre av cirka seks mil med litt kjenninger i albuen.

– Jeg må begynne forsiktig. Det var artig, det var det. Jeg har litt å jobbe med, konkluderer Bjørgen, som likevel mener det gikk bedre enn forventet.

– Jeg klarte å henge med i tre mil. Så er det smart å ta det gradvis og ikke dra på seg skader til å begynne med.

FULLFØRTE TRE AV SEKS MIL: Marit Bjørgen, her i bilen på vei hjem fra treningsøkten med sitt nye langløpslag. Foto: Hans Henrik Bårtvedt / NRK

– Jeg har ambisjoner

Til vinteren er det først og fremst snakk om hun skal konkurrere i Vasaloppet. Et av de mest prestisjefulle rennene i langløpssirkuset. Hun utelukker ikke deltakelse i et løp som Marcialonga – et løp hun for øvrig aldri har deltatt i. Heller ikke at én NM-distanse er aktuelt.

Men først og fremst er det ni mil med blodslit fra Sälen til Mora i Dalarna i Sverige som gjelder.

– Og det å få muligheten til å være på verdens beste langløpslag, det gjør meg gira. Jeg er nysgjerrig på det å lære noe nytt og ha noe konkret å jobbe mot, sier hun, og svarer følgende på hva hun kan få til i Vasaloppet:

– Jeg har ambisjoner når jeg først får på meg startnummeret. Så får vi se hva jeg får gjort i de i månedene frem mot det.

NRK-KOMMENTATOR: Jann Post, her avbildet under Tour de Ski sist sesong. Foto: Terje Pedersen

– Veldig, veldig bra for henne

Therese Johaug har naturligvis fått med seg venninnens comeback. Når hun møter NRK i forbindelse med hennes egen løpesatsing under «Impossible Games» på Bislett 11. juni, svarer hun slik på Bjørgens langløpsplaner:

– Det er utrolig moro. Jeg tror hun har lyst på et mål i hverdagen, og hun er jo på en måte vant til å jobbe mot et mål gjennom sin karriere.

– Jeg tror det blir veldig, veldig bra for henne. Nå skal ikke jeg legge press på henne i det hele tatt. Det viktigste er å ta vare på treningsgleden, komme seg ut og ha noe å strekke seg etter, sier Johaug.

ENGASJERTE: Therese Johaug og Amalie Iuel, her under en samtale før pressekonferansen på Bislett stadion i regi av «Impossible Games». Foto: Håkon Mosvold Larsen / Håkon Mosvold Larsen

– Får et spark bak

NRK-kommentator Jann Post har ikke følt seg sikker på at noen kom til å få se Bjørgen konkurrere på ski igjen etter at hun annonserte at hun kom til å legge opp en dag under NM i Alta i 2018.

– Men man blir tydeligvis rastløs av å være tobarnsmor og 40 år. De andre som går langløp får nå et spark. Ingen har lyst til å tape for en som la opp for flere år siden. Hun legger press på sine kommende konkurrenter, vurderer han.

– Hva bør konkurrentene frykte?

– Bjørgen er en av de beste til å stake som vi har hatt i vanlig langrenn. Og det er ikke mer enn to år siden hun la opp. Gjør hun en innsats, så blir hun ikke god å ha med å gjøre i flate løyper. Så her er det bare å tjuvtrene, sier Post.

DET SISTE LØPET: Marit Bjørgen tas imot av lagvenninnene i målområdet i Alta etter 30 kilometeren i NM. Det ble hennes foreløpig siste løp med startnummer på brystet. Foto: Terje Pedersen

Cirka ti treningstimer i uken

Bakgrunnen for comebacket i langrenn og langløp handler om kombinasjonen av ønsket om å ha et konkret mål i idretten og at hun har litt mer ledig tid i hverdagen.

Eldstesønnen Marius er allerede i barnehagen på dagtid. Snart skal også yngstesønnen Ola begynne. Selv om Bjørgen har jobb hos hennes mangeårige sponsor Asko ved siden av, har det gitt mer ledig tid at barna har blitt eldre.

Tidsklemma gjør riktignok at hun må prioritere rått. Hun håper på cirka ti treningstimer i uken. Klarer hun dét er hun fornøyd. De øktene skal være så målrettet mot nettopp Vasaloppet, skal man tro Bjørgen. Det betyr fokus på overkroppsstyrke, langturer med staking på rulleski. Hun forstår hun er nødt til å gå ikke bare lange, men svært lange turer.

– Slik at jeg blir herdet for å tåle ni mil ...

KLAR FOR LANGRENN IGJEN: Marit Bjørgen sammen med Jørgen (venstre) og Anders Aukland. Foto: Børre Eirik Helgerud

Billig å ha med

Bjørgen-comebacket startet som det han selv omtaler som «en vill idé» av Team Ragde-sjef, Jørgen Aukland. En tekstmelding utviklet seg til to møter partene imellom. Han forteller at Bjørgen etter hvert ble fryktelig trigget av det de la frem og at det for dem handler om å skape blest, interesse og til slutt at enda flere kvinner vil drive med langløp.

Jørgen Aukland er klar på at det overhodet «ikke er så ille som du kan tro», når NRK spør hva det koster å ha Marit Bjørgen som en form for reklameplakat både for laget hans og langløpssirkuset.

Han mener hun rett og slett har vært billig å få med på laget uten at han ønsker å gå inn på summer.

– Men hva slags ambisjoner bør hun ha?

– Marit kommer til å trene bra. Det blir mindre mengde enn tidligere, men målrettet og spesifikt for Vasaloppet. Vi vet hva som skal til for å vinne det løpet. Hun har gode sjanser til å være helt i toppen der, sier Jørgen Aukland.