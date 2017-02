– Det er som å gå uten klær. Det er mulig å gå fort med denne, sier Marit Bjørgen og smiler.

NRK møter langrennsdronningen – iført en splitter ny rød og hvit dress – i Davos der hun lader opp til mesterskapet i Lahti.

Når hun og resten av det norske laget stiller til start i Finland om få uker, er det med helt nytt utstyr – designet for VM.

Men det er ikke bare utseendet på dressen som er nytt i forhold til den landslagsutøverne går med til vanlig i verdenscupen.

Veier noen få gram

Den nye landslagsdressen veier bare 230 gram og har et golfballmønster for å redusere luftmotstanden.

– Den er veldig behagelig å ha på seg, jeg tror ikke det finnes så mange dresser som er lettere enn det, sier Bjørgen og legger til:

HELE DRESSEN: Denne dressen kommer du til å se mye til i Lahti-VM. Foto: Harald Thingnes / NRK

– Når man kommer til VM og ikke har superundertøy under, er det som å ikke ha på seg noen ting. Den er veldig behagelig.

Hun mener det ruglete golfballmønsteret, som er plassert på ermene og buksebeina, reduserer luftmotstanden når man kommer opp i en viss fart.

– Vi kan redusere luftmotstanden med nesten ti prosent. Man må ha stor fart, da, sier Bjørgen, som mener golfmønsteret kan være en stor fordel når hundredeler og tideler teller.

Har med familien til Davos

Roar Hjelmeset, landslagstrener for kvinnene, er usikker på hvor mye tid i løypa man kan spare med det nye dressen, men påpeker at han setter sin lit til forskningen.

– Det er alltid positivt å ha på seg noe nytt, spesielt når man kommer til et VM. Og det er moro hvis det er slik at forskningen viser at dette er noe man kan tjene litt tid, sier Hjelmeset.

Det er bare han og Bjørgen som møter pressen i Davos tirsdag. Landslagsutøverne har nemlig valgt ulikt opplegg i forkant av Lahti-VM. Flere er hjemme på Sjusjøen, mens andre har valgt å dra til andre steder i Europa.

– Det handler først og fremst om snøforholdene. Vi skulle egentlig vært i Seiser Alm, men der var det ikke nok snø. Derfor ble det Davos, som ligger lavere enn det mange hadde håpet på. Utøverne lader opp på ulik måte, men vi håper det likevel blir bra når vi kommer til VM, sier Hjelmeset.

Bjørgen er godt fornøyd med at hun tok med seg samboeren og sønnen Marius til høyden i Davos.

– Jeg føler ting har fungert veldig bra. Vi får en slags generalprøve til VM til helgen, så får vi se, sier Bjørgen.