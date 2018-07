Bjerkeli Grøvdal: – Helt greit å være gullkandidat i EM

– Jeg er veldig fornøyd. Dette er et steg i riktig retning, sier Karoline Bjerkeli Grøvdal.

28-åringen har slitt på 3000 meter hinder så langt i år, og har ikke fått de prestasjonene hun har ønsket. På fredagens løp i Monaco klaffet det endelig for mellomdistanseløperen, som leverte et løp tett opp mot norsk rekord og personlig rekord.

– Jeg skulle gjerne vært i nærheten av norsk rekord, men jeg føler jeg har mer å gå på i forhold til å toppe formen.

Bjerkeli Grøvdal leverte en meget respektabel tid på 9.18.36, og løp inn til årsbeste i Europa med fire sekunder. Det gjør henne betrygget foran EM i Berlin. Hun må nå innfinne seg med å være en av Norges største gullkandidater.

– Det har vært litt press på skuldrene, men nå er jeg der jeg skal være, sier hun.

Ny verdensrekord

– Det gikk fryktelig fort i starten.

Kanskje ikke så rart når Beatrice Chepkoech løp inn til ny verdensrekord på 3000 meter hinder på tiden 8.44.33. 7 sekunder foran den tidligere verdensrekorden og et hinderløp, ifølge NRKs kommentator Jann Post, verden ikke har sett maken til.

Ny verdensrekord på tiden 8.44.33. Foto: Valery Hache / AFP

– En enorm rekord, roper Post.

Det raske løpet hjalp Bjerkeli Grøvdal til å få en sterk tid.

– Jeg var smart med å slippe tidlig. Så begynte jeg å hente to gode løpere på slutten, og det er jo veldig motiverende, sier hun.

Gir en god følelse

Den gode følelsen på fredagens løp smakte godt etter en noe svak sesong. Det har vært nok av hinder i veien for den norske mellomdistanseløperen, som verken presterte på Bislett eller i Paris.

– Jeg har hatt to dårlige opplevelser på hinder, men nå begynner jeg å snakke en god tid, og det er jo veldig betryggende.

Hun følte det satt bedre for hver runde i løpet og opplevde selv at hun løp et godt taktisk løp.

– Det er klart at når det er sesongbeste med 10 sekunder, så vet jeg at jeg har gjort det riktig. Nå gjelder det bare å hvile fram til EM.