Bermudas første OL-gull

Høst mistet ledelsen

Høst fikk det ikke helt til i det friske været tirsdag. Den norske jolleseileren ledet etter to dager og var fortsatt øverst på listene etter den første av tirsdagens to seilaser, til tross for 10. plass, men i påfølgende sjette seillas - kom hun skjevt ut og greide aldri å hente seg inn igjen.

Til slutt havnet hun i mål på 25. plass, over tre minutter bak sveitsiske Maud Jayet i vinnerbåten.

Jolleseilerne skal gjennomføre ti seilaser før de beste går videre til medaljeseilasen.