Ber oljefondet om hjelp for å redde norsk ishockey

Det har vært en fæl sensommer for Norges Ishockeyforbund. I august kom nyheten om at all landslagsaktivitet legges ned.

Mange hadde håpet at en ny sponsoravtale for eliteserien skulle gi nye inntekter til norsk ishockey.

Den kom aldri. For første gang siden 2004 står eliteserien i ishockey uten hovedsponsor.

– Det er ingen hemmelighet at vi står i en krise på mange områder, sier ishockeypresident Tage Pettersen.

Det bør være penger i oljefondet til å bidra med noe. Patrick Thoresen

FØR SESONGSTART: Alle klubbene i eliteserien for menn samlet før sesongstart. Foto: Anders Engeland / NRK

– Et land som Norge må finne midler

Norges Ishockeyforbund gikk 9 millioner i underskudd i 2022. Det er årsaken til de drastiske kuttene i landslag.

– Vi har vært for dårlig på å jobbe for å skape markedsinntekter og for dårlig kontroll på utgiftssiden. Summen av det er at vi står i en forferdelig spagat som vi skal jobbe oss ut av, sier ishockeypresident Pettersen.

– Det er en skam at man havner i en sånn situasjon. 9 millioner i underskudd er helt uforståelig. Å skylde på høyre priser og at det er dyrere å reise er bare tull, sier mangeårig landslagsspiller Aleksander Bonsaksen til NRK.

– Det er jo flaut også. Jeg fikk mange telefoner da landslaget ble lagt ned. Det skal ikke være mulig i et så rikt land, sier Bonsaksen.

– Et land som Norge må finne midler til et landslag som sliter. Hvis vi ikke klarer det som samfunn, så synes jeg det er tragisk. Selv om det er dårlig skjøtet fra forbundets side, så må en klare å hjelpe et forbund med brukket rygg, sier Patrick Thoresen.

STORHAMAR-PROFIL: Patrick Thoresen. Foto: Annika Byrde / NTB

– Hvordan da?

– Enten store firmaer med lidenskap for norsk idrett eller tiltak fra regjeringen. Det bør være penger i oljefondet til å bidra med noe, svarer Thoresen.

Både Thoresen og Bonsaksen mener de dramatiske kuttene går verst utover de unge, som mister verdifull kamptrening mot internasjonal motstand.

Lite hjelp fra Regjeringen

Men hos Regjeringen er det lite ekstra midler å hente. NRK har spurt Kultur- og likestillingsdepartementet om det er aktuelt å redde forbundets økonomi.

– Kultur- og likestillingsdepartementet gir årlig tilskudd til Norges idrettsforbund. En vesentlig del av dette tilskuddet viderefordeles til særforbund som er medlemmer i NIF. Norges Ishockeyforbund mottar derfor allerede årlig statlig tilskudd til sin virksomhet, skriver statssekretær Erlend Hanstveit i en e-post til NRK.

Hockeypresidenten erkjenner at situasjonen er vanskelig, men har kanskje bedre nyheter å dele om litt.

Til NRK forteller han at flere «positive krefter» er i sving for å begrense skaden ut året. Det kan bety at landslagsaktiviteten gjenopptas.

– Det er flere aktører som vil legge penger på bordet for at vi skal gjennomføre noe av det vi har kansellert for landslagene, sier Tage Pettersen til NRK.