Drastisk kutt: Legger A-landslaget i hockey ned for året

Det bekrefter ishockeypresident Tage Pettersen til NRK.

Som et resultat av tøff økonomi har forbundet blant annet fjernet fem årsverk i administrasjonen, samt at de begrenser forbruket på nesten samtlige landslag ut året, forteller presidenten.

HOCKEYPRESIDENT: Tage Pettersen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Det betyr blant annet at både herrenes og kvinnenes seniorlandslag settes på pause ut året. Unntaket er Herrenes U20-landslag, som spiller VM i desember.

– Alle pauses ut året, om det ikke skjer noe positivt på inntektssiden, sier Pettersen.

Landslagssjef Tobias Johansson forteller at de ble informert om tiltaket for et par dager siden.

– Det er så klart ikke bra. Det er ikke bra for landslagsprogrammet, som jeg har ansvaret for, sier Johansson til NRK og legger til:

– Jeg vil dele det opp i to ulike deler. Kortsiktig mister våre spiller og ledere internasjonal erfaring, som vi trenger for å ta neste steg. De kampene og internasjonale pausene er uvurderlig for utviklingen. Det langsiktige er at jeg mener vi har bygd opp tillitskapital i miljøene, som jeg mistenker kommer til å få en nedsving.

Han forteller at for A-landslagets del vil tiltaket gå ut over to planlagte samlinger, én i november og én i desember. For sistnevnte var planen å samle de spillerne landslagsledelsen er best på daværende tidspunkt.

Underskudd på 9 millioner

Norges hockeyvinner spiller for øyeblikket B-VM.

– De er avgående på VM i Kina allerede. Det går sin gang, forteller ishockeypresidenten.

De drastiske kuttene kommer bare noen uker etter at forbundet bekreftet et underskudd på 9 millioner i 2022. Dette var 3 millioner mer enn de hadde budsjettert.