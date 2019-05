Bendtner vraket igjen – ikke med på fotballens festdag

Dermed er Rosenborgs best betalte spiller ikke med i troppen for andre kamp på rad. Heller ikke mot Lillestrøm var dansken med.

Det er de hvite og sorte som har lagt ut troppen på sine nettsider. 31-åringen er ikke blant navnene som er listet opp. Det blir heller ikke nevnt en årsak til hvorfor dansken er utelatt.

NRKs fotballekspert er ikke i tvil:

– Et klart signal fra treneren om at han enten må skjerpe seg, eller at han må finne seg et annet sted å være, sier Morten Morisbak Skjønsberg.

– Er det enkelt for treneren å sette ut lagets største stjerne?

– Nei, langt ifra. Det gjør det til et enda tydeligere signal. Alt i alt kan man si at Bendtner-kjøpet ikke har vært særlig heldig, legger Skjønsberg til.

STÅLKONTROLL: NRKs fotballekspert Morten Morisbak Skjønsberg mener Bendtner-vrakingen er et tydelig signal fra treneren. Her er NRK-eksperten avbildet med den vrakede dansken. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Ute i kulda

Til oppgjøret mot sine tidligere klubb, Haugesund, har Rosenborg-treneren tatt ut følgende tropp:

Rosenborgs tropp mot Haugeunsd Ekspandér faktaboks 1. André Hansen

2. Vegar Eggen Hedenstad

3. Birger Meling

4. Tore Reginiussen

5. Djordje Denic

7. Mike Jensen

10. Pål-André Helland

11. Yann-Erik de Lanlay

14. Alexander Søderlund

16. Even Hovland

19. Gustav Valsvik

22. Gjermund Åsen

24. Arild Østbø

25. Marius Lundemo

28. Samuel Adegbenro

34. Erik Botheim

35. Emil Konradsen Ceide

37. Mikael Tørset Johnsen Kilde: rbk.no

Da NRK snakket med den 44 år gamle treneren på treningsfeltet tidligere i dag, sa han følgende:

– Jeg skal bygge et lag som drar i én retning. Jeg skal bygge et lag og et kollektiv som skal dra dette sammen, og der står det.

– Betyr det at Bendtner drar i en annen retning?

– Nei, det sier jeg ikke. Vi plukker de beste fra helg til helg, legger treneren til.

Dansken selv vært kritisk til at han ikke får spilletid. Til et samlet pressekorps fortalte han 6. mai at han ikke forstår hvorfor han ikke får spille, og at han krevde en forklaring fra treneren.

– Horneland har alltid hatt meget hardtarbeidende spisser på topp. Det er ikke Bendtner. Han har ikke prestert særlig på en god stund. I tillegg er han en mann som er dyr i drift.