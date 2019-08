Belgisk sykkeltalent (22) omkom etter velt

Lambrechts lag, Lotto Soudal, bekrefter mandag kveld at Lambrecht døde av skadene.

– Den største tragedien som kunne skje for familien, venner lagkamerater og Bjorg har skjedd. Hvil i fred, Bjorg, skriver laget på Twitter.

De første rapportene fra cyclingnews.com var at belgieren var for hardt skadd til å kunne bli hentet av et ambulansehelikopter.

Lambrecht ble brakt til sykehus i ambulanse, men helsepersonellet maktet ikke å redde livet hans.

22-åringen kjørte på en betongkulvert da han var oppe i stor fart. Uhellet skjedde fem mil før mål på tredje etappe. Det skal ha vært småglatt asfalt i området der 22-åringen mistet kontrollen.

Lotto-syklisten hadde ingen sjanse til å holde seg på sykkelen.

I juni vant Lambrecht ungdomskonkurransen i Critérium du Dauphiné, et ritt mange av de beste syklistene bruker som oppkjøring til Tour de France.

I 2018 tok belgieren VM-sølv under fellesstarten for U23-ryttere.