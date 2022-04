For første gang på nesten fem år spilte Gullballen-vinner Ada Hegerberg på samme lag som Barcelona-stjerne Caroline Graham Hansen.

De to var landslagssjefens foretrukne spisspar på Hegerbergs første landslagstrening siden hun trakk seg i 2017.

– Vi har hatt et bra forhold, og det er ingen nervøsitet. Det er medieskapt, den konflikten med henne og landslaget, forteller Hansen etter treningen.

Landslagsspillerne har holdt kortene tett til brystet etter at Hegerberg-comebacket ble klart i mars, og ingen av de store profilene har kommentert at Lyon-storscoreren igjen skal spille med flagget på brystet – før nå.

SISTE MESTERSKAP: Her fra trening under fotball-EM i 2017. Foto: Berit Roald / NTB

Har hatt kontakt gjennom skadeperiodene

For på pressetreffet før VM-kvalifiseringskampen mot Kosovo fortalte Hansen at stemningen mellom henne og Hegerberg er usedvanlig god. Barca-spilleren tror stillheten fra spillergruppa rundt comebacket har bidratt til spekulasjoner.

– Da blir konfliktmomentet skapt i media. For vår del skjedde det enkelte ting som gjorde at vi ikke presterte som lag, og så hadde Ada sin greie med kritikk mot forbundet. Da blir det mediesak at det var oss og hun som var grunnen til at hun var ute av landslaget.

MØTTE PRESSEN: Caroline Graham Hansen fikk, ikke overraskende, mange spørsmål om Ada Hegerbergs landslagsretur. Foto: Heiko Junge / NTB

Hansen er i kapteinsteamet og har sammen med Maren Mjelde hatt dialog med Hegerberg før landslagsreturen ble klar.

Tirsdag kom det også frem at Hegerberg og Hansen skal ha hatt kontakt utover dette, og støttet hverandre gjennom en vanskelig tid.

– Gjennom hele skadeperioden har vi hatt litt kontakt, og det har vært en tøff periode. Man ønsker at folk skal prestere og få lov til å spille godt. Selv om det utad har virket som en uoverensstemmelse, så vil man jo personer alt vel, og det gjelder med Ada, forteller hun.

I tillegg skal Hegerberg ha støttet Barcelona-profilen da hun ble utredet for sine hjerteproblemer.

Reiten har ikke pratet med Hegerberg

Selv om kapteinsteamet har hatt kontakt med Hegerberg, har hun fremdeles ikke pratet med alle de andre landslagsspillerne.

– Jeg har ikke snakket med henne på et par år. Vi har blitt litt voksnere nå, kanskje. Vi må respektere at vi er litt forskjellig og på et tidspunkt sette strek og bli ferdig med det, sier Chelsea-spiller Guro Reiten til NRK.

SNAKKET LITE: Guro Reiten og Ada Hegerberg er begge fra Sunndalsøra, men har ikke pratet sammen de siste par årene. Foto: VEGARD GRØTT / BILDBYRÅN

– Har du ønsket en forklaring?

– Jeg har brukt minst mulig energi på valget hennes og alt hun har gjort. Det er noe hun får stå for og forklare. Jeg skal ikke bruke energi på det, og det tenker jeg fortsatt.

– Fantastisk å ha i gruppa

Alt tyder på at både Reiten, Hegerberg og Hansen starter for Norge i VM-kvalifiseringskampen i Sandefjord torsdag.

Norge møter Kosovo og Polen denne samlingen. Viktige poeng skal innkasseres, og Hansen mener de drar stor nytte av å ha nok en verdensstjerne i den norske stallen.

– Ada er fantastisk å ha i gruppa. Hun smiler og ler, og hun stiller krav og jobber hardt. Det var ikke noe vi lurte på da hun kom tilbake, sier Hansen og fortsetter:

– Jeg føler ikke det har vært vanskelig å være god alene, men det hjelper at vi er en klassespiller til. Jeg tror det bidrar til at flere av våre kreative spillere får rom, fordi om man slipper Ada av synet kan det bli en sjanse eller to, sier Hansen, som herjet for Barcelona mot Real Madrid i mesterligakvartfinalen nylig.