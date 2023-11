Avgjorde med kunstscoring: – Skal nesten ikke være mulig

HamKam tok tre ekstremt viktige poeng i bunnstriden i eliteserien da de slo Viking 3-0 på Briskeby lørdag kveld.

Det som kommer til å huskes Oliver Kjærgaards 2–0-scoring.

– Her får vi et av tidenes kunstverk på Briskeby, sa TV 2s ekspertkommentator Jesper Mathisen da Kjærgaard kastet seg bakover og sakset ballen i lengste hjørne etter innlegg fra Aleksander Melgalvis.

– Den der måten å score på, det skal nesten ikke være mulig, fastslo Mathisen.

– Jeg er veldig glad for den. Jeg forsøkte på noe lignende i forrige hjemmekamp, og da gikk den ti meter over mål. Det er fantastisk når så mye står på spill, sa Kjærgaard til TV 2 like etter kampslutt.

Moses Mawa scoret HamKams første mål, mens Jonas Enkerud fastsatte sluttresultatet seks minutter på overtid.

Seieren betyr at laget fra Hamar nå har 30 poeng – og fire lag bak seg på tabellen. Dermed nærmer de seg ny kontrakt i eliteserien.

For Viking fortsetter nedturen. Etter at de var med i gullkampen gjennom store deler av sesongen, var dette laget fjerde strake kamp uten seier.