Aursnes med to målgivende i Benfica-seier

Fredrik Aursnes leverte to vakre assist til João Mario da Benfica vant 3-0 borte over Arouca og økte ledelsen i den portugisisk toppserien.

I det 25. minutt fikk Aursnes ballen fra venstreback Álex Grimaldo etter et innkast høyt på banen. Han spilte vegg med David Neres og suste inn i feltet. Nesten ved dødlinja slo han hardt inn foran mål, og ved lengste stolpe kunne João Mario bare sette foten på ballen.

Enda vakrere var det i det 55. minutt. Etter et angrep i mange trekk ble Gonçalo Guedes spilt fram til høyre i feltet. Han hælsparket ballen inn i midten, der Aursnes med en blanding av hælflikk og overhopp sørget for at João Mario fikk ballen helt alene og kunne skyte 2-0-målet i hjørnet.

Petar Musa fastsatte resultatet til 3-0. i det 80. minutt med assist fra Neres. (NTB)