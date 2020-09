– Det er sykt å høre deg si det, sier Hedda Hynne når NRK spør hvordan det er å sette årsbeste i verden.

30-åringen fra Skien suste nemlig inn til årsbeste i verden i tillegg til norsk rekord med fantastiske 1:58.10 på 800 meter i sveitsiske Bellinzona.

Etter en feiende rask førsterunde på 57 sekunder fikk Hynne ryggen på lederen inn på oppløpet. Det var hun helt overlegen og vant foran Selina Büchel og Lore Hoffmann.

En jublende glad Hynne feiret skikkelig etter målgang.

– Det var bare j...g bra, jeg følte jeg var dritspent før start i dag. Jeg hadde et bra løp i forrige uke, men jeg var så sykt klar over at jeg kunne løpe fortere. I dag var jeg ulven som Leif Olav (Alnes, journ.anm.) pleier å si, du kan velge om du vil være pingle eller ikke, og i dag gikk jeg for å løpe fort, og det klarte jeg, sier en stolt Hynne til NRK etter løpet.

Det er ikke rart hun er stolt. Tiden er årsbeste i verden med over et halvt sekund. Hennes trener og samboer Erik Sakshaug var selvsagt også meget fornøyd etter løpet.

– Det er helt fantastisk. Det er både norsk og nordisk rekord, og årsbeste i verden. Det gikk veldig fort fra start og var 57 blank de første 400 og alt gikk etter planen og hun avsluttet veldig sterkt. Det var ekstremt imponerende, sier Sakshaug.

– Blir medaljekandidat globalt

I det som skulle vært en OL-sesong har Hynne virkelig tatt steget opp mot verdenseliten. Treneren er trygg på at årets framgang ikke er noe blaff.

– Det skal godt gjøres å toppe det her, men jeg er helt sikker på at hun kan bli enda bedre og utvikle seg videre framover, men det er klart at 2020 har vært et fantastisk år og den strategiplanen vi la for fire år siden mot OL i Tokyo i år, den har virkelig truffet, men jeg tror hun kan bli enda bedre til 2021, sier Sakshaug.

Olympisk mester på 800 meter og NRKs friidrettsekspert, Vebjørn Rodal, varsler at Hynne nå løper så fort at hun kan regnes som en potensiell medaljekandidat i store mesterskap framover.

Hynne har deltatt i store mesterskap for Norge tidligere, her i Doha i fjor, men framgangen gjør henne nå til en potensiell medaljekandidat. Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix

– Hun har vært tålmodig. Vært en moden utøver. Gjort ting riktig. Tar du bort Caster Semenya og to av de andre som er utestengt for for høye testosteronverdier, er dette et internasjonalt toppresultat. Det tar henne helt til favorittsjiktet i EM. Vi snakker om en medaljekandidat globalt, sier Rodal.

Selv er Hynne glad for at mange år med hardt og dedikert arbeid nå virkelig får gjennomslag. Allerede om to dager venter neste løp, da hun deltar i Diamond League-stevnet i Roma.

– Det her er noe vi har jobbet så hinsides hardt for. Å etablere seg blant de beste internasjonalt, nå begynner det å løsne, dette er er et steg på veien, og det er virkelig deilig. I dag skal jeg kose meg med det, og på torsdag blir det Roma, det blir sykt å prøve å omstille, men jeg ville ikke vært dette foruten, sier Hynne.

Stor framgang

Framgangen til Hynne denne sesongen har vært sensasjonell. Inntil for ei uke siden hadde Hedda Henne en personlig rekord på 1,59,87

– Hun har forbedret seg utrolig mye. Det verste er at hun har forbedret norgesrekord med 1,7 sekunder på en uke. Det er en halv evighet på 800 meter. Det er et voldsomt løft, sier NRKs friidrettskommentator Jann Post..

30-åringen har vært i solid form hele sesongen, men har virkelig prikket formen de siste ukene. For en uke siden satte hun norsk rekord for første gang med 1.59,15 i Italia og slettet Ingvill Måkestad Bovims ti år gamle rekord.

– Vi har sett i det siste at hun har et stort, uforløst potensial. I dag fikk hun et ett hundre prosent perfekt løpsopplegg, forklarer Post.

Trener Sakshaug sier han er overrasket over at løpet gikk så raskt, selv om han visste at Hynne hadde tiden inne.

Erik Sakshaug er samboer og treneren til Hedda Hynne. Foto: Heiko Junge / NTB

– Det er helt utrolig. Jeg hadde aldri trodd det skulle gå så fort. Jeg var sikker på at hun hadde 1.58 inne, så det var ikke overraskende. Men at hun løpet 1.58-lav, det er bare ett tidel ned til 1.57, det er ekstremt.

– Det sier sitt når hun setter årsbeste i verden, sier treneren stolt.