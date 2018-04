Verdensstjernen Conor MgGregor er filmet løpende rundt på mediedagen før helgens UFC 223 i New York, hvor en ny verdensmester i lettvekt skal kåres. McGregor mistet nylig tittelen fordi han ikke har deltatt i en kamp siden November 2016, en avgjørelse han har vist stor misnøye med på Twitter.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Natt til søndag skal Khabib Nurmagomedov og Max Holloway under UFC 223 kjempe om hvem som blir ny, permanent lettvektsmester.

En Twitter-video postet av MMA-journalist Chamatkar Sandhu viser at McGregor bestemte seg for å møte opp på mediedagen før helgens stevne.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

I en annen Twitter-video, publisert av Brett Okamoto i ESPN, sier Dana White, president i UFC, at det nå er utstedt en arrestordre på McGregor, og at han ikke får forlate New York.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

ESPN skriver at MMA-utøveren Michael Chiesa skal ha fått flere kutt i ansiktet under hendelsen. Det skal ha vært flere andre utøvere om bord i bussen.

ESPN skriver videre at Artem Lobov, en utøver som skulle deltatt under UFC 233, var en del av gjengen som stormet UFC 223 sammen med McGregor. Lobov skal være kastet ut av stevnet.

Det har ulmet mellom Conor McGregor og Khabib Nurmagomedov i lang tid. Nurmagomedov har blant annet kritisert McGregor for å takke nei til å stille i UFC 223, etter at hans opprinnelige motstander, Tony Ferguson, måtte trekke seg på grunn av en skade.

– Da Tony måtte trekke seg, ba jeg dem invitere Conor. Men da han fikk spørsmålet påstod han at han ikke ville bli klar i tide, sa Nurmagomedov til TMZ mandag.

Uttalelsen om at McGregor trakk seg, falt heller ikke i god jord hos iren.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Ifølge Okamoto skal Dana White nå ha hentydet at det blir svært vanskelig for UFC å noensinne samarbeide med McGregor igjen.