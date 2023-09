Nusa var livlig allerede fra start og da kampuret viste ti minutter og 26 sekunder, kom ett av ungguttens største øyeblikk til nå i fotballkarrieren.

Med et klokkerent treff på ballen, suste skuddet fra ti meter rett i mål.

Med sine 18 og 144 dager er Nusa dermed den nest yngste målscoreren på det norske herrelandslaget.

– For et øyeblikk, sa TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

DEN YNGSTE: Roald «Kniksen» Jensen (til høyre) er den yngste målscoreren på det norske herrelandslaget. Her sammen med Thorbjørn Svenssen. Foto: NTB / NTB

– Den avslutningen der er så presis. Det er så hardt. Han står nesten stille og blåser ballen bort i hjørnet. Antonio Nusa. 18 år. For en gave av en fotballspiller, sa ekspertkommentator Jesper Mathisen.

– Det var omtrent skrevet i stjernene. Gutten er født i 2005, debuterer for det norske A-landslaget og starter kampen på den måten der, sa NRKs ekspertkommentator Kristoffer Løkberg.

Den yngste målscoreren på landslaget er Roald «Kniksen» Jensen. Han var kun 17 år og 230 dager da han scoret mot Finland i 1960.

Yngste målscorere for Norge Ekspander/minimer faktaboks Roald «Kniksen» Jensen - 17 år og 230 dager Antonio Nusa - 18 år og 144 dager Harald Pettersen - 18 og 176 dager Per Bredesen - 18 år og 180 dager Halfdan Ditlev-Simonsen - 18 år og 263 dager

– Har vært en attraksjon

Nusa var også nær en scoring få minutter etter.

– Han er i fyr og flamme, sa Mathisen.

Den norske tenåringen ble i fjor tidenes nest yngste målscorer i Mesterligaen, uansett nasjonalitet. Han er også den yngste norske spilleren som har spilt (og scoret) i Mesterligaen.

Kristoffer Ajer headet inn 2–0 halvveis i den første omgangen, før Jørgen Strand Larsen. ​​​​​​ vippet inn 3-0-målet fra svært spiss vinkel. Scoringen til Strand Larsen kom etter at Nusa spilte han fri i bakrom.

– Akkurat idet jeg sa at rytmen i angrepsspillet ikke hadde vært til stede, så gjør Nusa det rimelig enkelt. Han holder igjen ballen i perfekt lengde og sørger for å sende Strand Larsen inn bak forsvaret til Jordan. Perfekt timet løp, god touch og en fin avslutning fra veldig skrått hold, sa Løkberg.

Sjekk NRKs børs etter kampen her:

Fredrik Bjørkan la på til 4–0 med et fint skudd fra 15 meter, etter strålende forarbeid fra Nusa og Strand Larsen.

Og det kunne vært enda mer. Martin Ødegaard hadde et par gode sjanser, mens Nusa også var nær scoring ved flere anledninger.

– Han (Nusa) kunne hatt hat trick her i førsteomgang i sin landslagsdebut, sa Alsaker.

– Nusa har rett og slett vært en attraksjon. Det har gjort at jeg har kost meg skikkelig med denne omgangen, med det han har levert for Norge. Når du ser spillere som det der virkelig ta for seg allerede i sin første landskamp, så vet du at det bor noe stort i ham, sa Løkberg.

DET FØRSTE: Jørgen Strand Larsen kunne juble for karrierens første mål på A-landslaget. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Solbakken debuterte

I den andre omgangen var det duket for flere andre norske debutanter.

Keeper Egil Selvik kom inn fra start i den andre omgangen, mens Markus Solbakken - sønnen til landslagssjef Ståle Solbakken - ble byttet inn for kaptein Martin Ødegaard etter en times spill.

– Det er klart for et meget spesielt innbytte i norsk landslagsfotball. Far setter inn sin søn, sa NRK-kommentator Olav Traaen da Solbakken var på vei inn.

Nusa ble byttet ut i kampens 73. minutt. Inn kom da nok en debutant i Osame Sahraoui, som umiddelbart markerte seg med et par lekre dragninger.

– En attraksjon ut og en annen attraksjon inn, sa Løkberg om Sahraouis inntreden.

Ti minutter før slutt økte Bård Finne, som kom inn samtidig som Sahraoui, den norske ledelsen til 5-0, før Hugo Vetlesen la på til 6-0 på overtid.

For alle de seks målscorerne er det deres første mål for landslaget.

FAR OG SØNN: Ståle Solbakken kom med noen siste instrukser til sønnen før byttet. Hugo Vetlesen til venstre. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Slo gjennom som 16-åring

Nusa hadde nettopp fylt 16 år da han debuterte for Stabæk i Eliteserien. Som 16-åring herjet han tidvis i Eliteserien, hvor han blant annet noterte seg for tre mål på fire dager etter ett mål mot Bodø/Glimt og to mål mot Viking.

Senere den sommeren ble han solgt til Club Brugge, hvor han forrige sesong spilte 32 kamper og scoret to mål.

I sommerens overgangsvindu gjorde Chelsea flere fremstøt på 18-åringen, ifølge TV 2.

Det skal ha endt med at Chelsea kom med et tilbud til Club Brugge til en verdi av over 400 millioner norske kroner.

– Det er mye penger. Mye penger. Men jeg prøver ikke å tenke så mye på det. Jeg kan ikke fokusere på det, liksom. Jeg tror ikke det er bra for meg, sa Nusa til TV 2 denne uken.