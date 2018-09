Antidoping Norge: Wada må seie nei til Russland

– Eg håpar og trur at Wada seier at Russland må gi tilgang til informasjonen først, før Rusada (Russlands antidopingorganisasjon) igjen kan vere med igjen i antidopingarbeidet.

– Russland har enno ikkje imøtekome krava, dei har berre gitt ein lovnad om at det skal skje, slik eg oppfattar det, seier Anders Solheim til NRK.

Solheim er dagleg leiar i Antidoping Norge.

VIL TA RUSSLAND INN IGJEN: Wada-sjef Craig Reedie er villig til å sleppe inn Russland igjen på styremøtet torsdag Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Wada-komiteen CRC har tilrådd at Wada på sitt styremøte torsdag skal ta inn att Russlands antidoping-komité (Rusada), etter at landet har vore utestengt sidan 2015.

Grunngivinga er at CRC meiner dei har fått gode nok lovnader på at Russland vil imøtekome dei to avgjerande krava:

Fullt innsyn i rapportar og prøver frå dopinglaboratoriet i Moskva

Erkjenning av statleg styrt doping av idrettsutøvarar, slik det har kome fram i den såkalla McLaren-rapporten.

Antidoping Norge er blant dei mange som har reagert på CRC-konklusjonen, og på at det ser ut som om Russland allereie om få dagar kan bli fullverdig Wada-medlem igjen.

– Kva med McLaren-rapporten?

– Vi har heile tida kravd at Russland må erkjenne den rapporten. Vi stiller spørsmål ved om det som har skjedd, faktisk inneber det.

Overraska

CRC tok avgjerda etter eit brev som Russlands sportsminister Pavel Kolobkov sende sist torsdag. Fredag vedtok CRC å ta Russland inn att.

– Vi er overraska over konklusjonen deira, og at dette kom no rett framfor styremøtet i Wada. Derfor er det vanskeleg å ha drøftingar om korleis ein skal handtere denne situasjonen.

TVIL: Rusadas skjebne blir avgjort på styremøtet i Wada torsdag Foto: Alexander Zemlianichenko / Ap

CRCs tilråding har skapt sterke reaksjonar også internasjonalt. Teksten i meldingane frå Russland kan tyde på at dei ikkje imøtekjem krava godt nok, og at det er eit knefall for Russland.

Dette tilbakeviser Wada. Dei meiner at Russland no er i ferd med å imøtekome alle krava som blei nedfelte i det såkalla vegkartet for russisk samarbeid i januar i fjor.

– Har følgt korrekt prosess

WADA-president Craig Reedie slår fast at Rusada må halde det han meiner dei no har lova, men kan gå med på å ta dei inn igjen.

– Vi har følgt den korrekte prosessen, Craig Reedie.

Eitt av dei krava er at Wada får ein uavhengig og full tilgang til alle rådata, står det i svaret frå organisasjonen.

Trekte seg i protest

Becky Scott – ein av seks medlemer i CRC – trekte seg søndag frå komiteen i protest mot tilrådinga.

Langrennsløparen frå Canada fekk sjølv OL-gull i 2002 etter at dei to russarane som var framfor henne på lista, blei dømde for doping og diska.

Reaksjonane er ikkje uventa sterkast frå USA. Edwin Moses er tidlegare dobbel OL-gullvinnar og no president til USAs antidopingbyrå. Han seier det slik:

Antidoping-rørsla skuldar utøvarane å ha eit system som byggjer på tillit ved å ta opne og rettferdige avgjerde. Utan den tilliten, kvifor skal vi då kjempe for ein rein idrett? Utan den tilliten, kva vil WADA vere? Edwin Moses, president i USAs antidopingbyrå / New York Times

NRK har vore i kontakt med Linda Hofstad Hellenad, som er visepresident i Wada. Men ho vil ikkje kommentere saka i dag.