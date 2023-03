– De var militære i går, men kan si at de ikke er det i morgen. Vi trenger klarhet.

Reaksjonen til den estiske skiskytteren Johanna Talihärm kom under et pressemøte med en rekke utøvere, der NRK deltok.

Utøvernes pressemøte kom som et svar på at IOC åpner opp for en retur til internasjonal idrett for russiske og belarusiske utøvere. Returen kan skje på bakgrunn av flere retningslinjer.

Innholdet skaper bråk.

Bolsjunov og Denis Spitsov ble begge forfremmet i Nasjonalgarden på grunn av prestasjonene under OL sist vinter. Foto: TATYANA MAKEYEVA / Reuters

Skaper tvil

I denne striden står Bolsjunov og en rekke andre russiske utøvere sentralt. Grunnen er at de er offiserer i det russiske forsvaret.

«Idrettsutøvere som har kontrakt med russiske eller hviterussiske militære eller nasjonale sikkerhetsbyråer kan ikke konkurrere», skev IOC i sine retningslinjer.

Ordet «kontrakt» er nå blitt omstridt.

– Min spådom er at en fortolkning av dette ordet blir sentral i diskusjonen fremover, sier professor Sven G. Holtsmark ved Institutt for forsvarsstudier til NRK.

Professor Sven G. Holtsmark. Foto: Forsvaret

Holtsmark er ekspert på det russiske forsvaret. Han påpeker at ordet «kontraktnik» i Russland brukes om soldater i tjeneste.

Han er derfor ikke sikker på at IOCs hensikt er å utestenge alle med militær tilknytning. Samtidig påpeker at han ikke har stor kunnskap om IOCs reglement.

Idrettsjurist Mark Orth frykter nå at IOC driver et narrespill om forutsetningene, for at russiske utøvere kan inkluderes.

Orth mener at reglene er vanskelig å håndheve, og da spesielt kravet om at russiske utøvere ikke kan være medlem av det militæret.

Russiske stjerner som Aleksandr Bolsjunov har vært utestengt fra internasjonal idrett i over ett år. Fremover blir hans tilknytning til militæret omstridt. Foto: CHRISTOF STACHE / AFP

– Hvem kan bevise det? Det er bare Russland og utøveren selv som vet det. Ingen andre kan bevise at de ikke er under kontrakt med det militære. Da fungerer det ikke, rekkefølgen for bevisene er feil vei, sier Orth under et pressemøte med blant annet NRK.

Raser mot IOC

Russiske myndigheter reagerte på sin side sterkt på retningslinjene fra IOC.

– Det er uakseptabelt, sa president Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov om IOC-kravene.

Ifølge Reuters mener russiske myndigheter at de nye kravene fra IOC har «elementer av diskriminering».

Det fikk mye oppmerksomhet da Aleksandr Bolsjunov og flere idrettsstjerner deltok på et arrangement i Moskva, rett etter invasjonen. Det ble sett på som et pr-arrangement for krigen i Ukraina. Her er han sammen med turneren Dina Averina og svømmeren Jevgenij Rylov. Foto: Dmitry Azarov / Polaris

Men jusprofessor Trond Solvang ser flere gråsoner og uklarheter i IOCs retningslinjer.

– Jeg vil tro at formålet med reglene tilsier at alle som står i en slik tjeneste, enten gjennom ordinær ansettelse eller som såkalte kontraktører, vil rammes. Men måten IOC har formulert det på er for meg kryptisk, sier Solvang.

IOC har også satt ned foten for russiske utøvere som aktivt støtter krigen.

Solvang lurer på hvor den grensen skal gå.

Jusprofessor Trond Solvang.

– Er generell støtte til det russiske regimets politikk tilstrekkelig? Må også selve krigføringen ha vært støttet? Hva med at man ikke får lov å bruke ordet krigføring i Russland? Og hvordan skal disse undersøkelsene gjennomføres, undrer Solvang.

Han lurer på hvordan slike undersøkelser skal gjennomføres. Han stiller også spørsmål ved om de ulike idrettene kommer til å utføre dette på samme måte.

Aktiv støtte

Da Championat skrev om den militære forfremmelsen til Bolsjunov og Denis Spitsov, ble det to nettopp omtalt som tjenestegjørende i nasjonalgardens styrker. Det ble i artikkelen lenket til Nasjonalgardens sider.

Men denne lenken fungerer ikke lenger.

Holtsmark understreker at utøvere som har en militær grad, også dersom det kalles en «æresgrad» i praksis gir støtte til krigen.

– Om denne personen ikke har frasagt seg denne graden etter starten av Russlands invasjon av Ukraina i 2014, gir personen med dette sin aktive støtte til Russlands aggresjon, sier Holtsmark.

IOC-president Thomas Bach. Foto: Laurent Gillieron / AP

NRK spurte torsdag IOC-president Thomas Bach om en forklaring på hva som menes med «kontrakt med» militæret. Vi spurte også om utøvere som Bolsjunov, som er offiserer i Nasjonalgarden, kan returnere til internasjonal idrett.

– Det er virkelig et veldig kompleks problem, sier Bach til NRK.

Han forklarer at de har forespurt militære- og idrettseksperter om dette.

– Det er mer eller mindre for å skille mellom den obligatoriske militærtjenesten, som i Russland er obligatorisk for alle menn i ett år, og de som tjenestegjør av fri vilje etter det året, i militæret eller lignende tjenester, sier IOC-presidenten.

Han sier de derfor har anbefalt de internasjonale forbundene, som nå har fått i oppdrag å vurdere russisk deltagelse, å ha et uavhengig panel som kan svare på disse spørsmålene.

– Der må de ha en ekspert på slike utfordringer, som må se på sak for sak og sikre en harmonisert tilnærming i alle idretter.

Arrangementet på Luzhniki stadion i Moskva i mars i fjor markerte åtteårsjubileet for annekteringen av Krim. Det var her flere idrettsutøvere deltok. Det ble kritisert internasjonalt. Foto: YEVGENY BIYATOV / AFP

Holtsmark mener at utgangspunktet er at skistjernen Bolsjunov ikke kvalifiserer til å få delta i internasjonal idrett nå.

– Men som utenforstående leser aner det meg at IOC bruker ordet kontrakt for å begrense dette til de i Russland som har tjenestekontrakt. Det er min hypotese, sier Holtsmark.

Uaktuelt

IOC har lagt opp til at det er de ulike idrettene som selv skal få bestemme om de vil slippe til russiske og belarusiske utøvere.

Norske Tore Bøygard sitter i styret i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU). Det er nå de ulike idrettene som skal bestemme om de russiske og belarusiske utøverne får komme tilbake.

Bøygard sier at IBU ikke har planer om å endre noen ting, så lenge kongressvedtaket deres står.

– Hvordan stiller du deg til IOC sine anbefalinger om russisk og belarusisk retur?

–Sånn som situasjonen er nå, er ikke tiden inne for å begynne å vurdere det, sier Bøygard.

Han er ikke fornøyd med hvordan IOC har håndtert denne saken den siste tiden.