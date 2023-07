– Nå føler jeg at jeg lever i en drøm som jeg ikke har våknet opp fra. Det er helt vilt. Helt hinsides. Det føles veldig mye større enn «lille Andrea fra Norge». Det er helt ekstremt, sier en overlykkelig Andrea Rooth til NRK rett etter finalen av 400 meter hekk under U23-EM i Finland.

Det norske stortalentet tok føring fra start og holdt unna mot franske Louise Maraval, som vant sølv, og østerrikske Lena Pressler, som havnet på bronseplass.

Tiden er 55.78, ny personlig rekord. Ved utgangen av 2022 hadde Rooth en personlig rekord på 56,58. Framgangen denne sesongen har vært stor, og hun reiste til Espo med en fersk «pers» på 56,38.

– Jeg var ikke favoritt inn mot det mesterskapet her. At jeg klarer å få det ut her, det er helt sykt, mener stortalentet, som også tok gull under U20-EM for to år siden.

Men senior-EM i fjor ble alt annet enn en suksess.

Da ble hekkeløperen disket etter tyvstart, og hun tok umiddelbart til tårene.

Se seansen fra fjorårets EM her:

– Dette jeg er født til å gjøre

Nå er hun blant i øynene av helt andre grunner, men Rooth legger ikke skjul på at fjorårets opplevelse satt i lenge.

– Jeg må si at jeg var ekstremt heldig som fikk den så tidlig i karrieren. Det er klart at det var helt grusomt der og da. Det var et stuck som satt i meg ganske lenge. Men det å utslette det her nå, det føles veldig bra.

21-åringen forklarer at disken gjorde henne revansjelysten, og at hun umiddelbart bestemte seg for å konkurrere så mye som mulig for å få opplevelsen ut av systemet.

– Min strategi var å sette meg i de samme situasjonene igjen og igjen, forteller hun.

– Jeg elsker å konkurrere. Friidrett betyr så ekstremt mye for meg. Jeg lever og ånder for dette. Jeg føler at det er dette jeg er født til å gjøre, fortsetter hekkeløperen.

Norsk kjempesuksess

De norske utøverne i Finland har vartet opp med den ene kjempeprestasjonen etter den andre. Fredag ble det to gull og ett sølv, lørdag ble det bronse, og søndag har altså startet med gull til Rooth og bronse til diskoskaster Lotta Flatum.

BRONSEVINNER: Lotta Flatum. Foto: John Ertzgaard

NRK-kommentator Christina Vukicevic Demidov er svært imponert.

– De dunker inn medaljer. Det har vel aldri vært et bedre U23-EM tidligere, og norsk friidrett er jo på topp for seniorer også. Vi har så mange profiler, sier den tidligere hekkeløperen, som er fra seg av begeistring etter Rooths gull.

– Hun har hatt noen nedturer, med tyvstart og disk. Det er kjempetøft å takle som utøver. Så det at hun klarer å reise seg igjen, det er beundringsverdig. Hun viser at hun har et enormt konkurransehode.