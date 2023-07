– Det er helt totalt crazy! sier Jæger til NRK etter det som ble en fantastisk norsk kveld under U23-EM i finske Espo fredag.

Først tok Jæger sølv på 400 meter med en fantastisk tid. Så innfridde Håvard Bentdal Ingvaldsen favorittstempelet i herrenes 400-meter og sørget for norsk gull.

– Det er en ubeskrivelig følelse å gå først over målstreken i et U23 europamesterskap, sier Ingvaldsen til NRK.

Jæger: – Utrolig

Med en personlig rekord å 51,20 var britiske Yemi Mary John (20) klar favoritt i kvinnefinalen. Og fjorårets juniorverdensmester innfridde forventningene og knep gullet.

Men det holdt bare så vidt, nærmere bestemt med to hundredelers margin. For Henriette Jæger fra Aremark ga full gass fra start og ledet til bare noen meter gjensto. Til tross for at hun stupte over målstreken, måtte hun ta til takke med sølv.

Men tiden 51,06 er norsk idrettshistorie. Amalie Iuels gamle norgesrekord på distansen var nemlig 51,64. Norsk rekord med over et halvt sekund er et hav på en så kort distanse.

Hun sier hun hadde troen på ny norsk rekord, men 20-åringen overrasket seg selv med tiden:

– Det er utrolig. Jeg skjønte jeg var i god form og jeg visste at den norske rekorden var innfor rekkevidde. Men det å sette den med et halvt sekund er veldig, veldig mye, i hvert fall på 400 meter. Jeg skjønte at det kom til å bli bra siden hun favoritten var oppe på sida av meg. Jeg hadde god flyt, men å komme i mål med den tiden er enormt.

– Jeg så ikke den komme

Mor og trener Unn Merete Lie Jæger er stolt og overrasket over datteren.

– Det var et helt fantastisk løp. Jeg så ikke den komme, hvert fall ikke med den tida. Jeg er superfornøyd og stolt, sier mamma Jæger til NRK.

Henriette Jæger henviste Keely Hodgkinson (21) til bronseplass. Hodgkinson er en av friidrettens store stjerner med EM-gull, OL-sølv og VM-sælv – på 800 meter. I U23-mesterskapet stilte hun på den halve distansen. 51,76 var ny personlig rekord for hennes del.

– Hun har et helt unikt konkurransehode, et toppidrettshode, skryter mor.

Mor og datter om supertiden: – Så ikke den komme

At Jæger skulle slå den norske rekorden har ligget i kortene. Den tidligere mangekjemperen er inne i sin første sesong som 400-meterløper. I lag-EM var hun to hundredeler bak rekorden. I NM på jessheim ett hundredel bak.

Fredag kveld satte hun en helt ny standard på distansen i norsk målestokk. Det skjedde i et løp som måtte utsettes i en time på grunn av pøsregn. Forholdene var sånn sett neppe optimale.

Selv om den tidligere mangekjemperen er komfortabel med flere grener er ikke stup over målstreken ikke noe hun har tenkt til å fortsette med.

– Det er mitt andre stup i år, men det holdt ikke denne gangen heller. Så jeg tror jeg må droppe det. Vet du hva, leggene hadde ikke mer å gå på, så da var det bare å komme seg over den målstreken, ler en fornøyd Jæger.

Astri Ertzgaard ble nummer sju i EM-finalen med 52,95.

Gull til storfavoritt Ingvaldsen

Bare et kvarter etter Jægers sølv, sørget Håvard Bentdal Ingvaldsen for gull på 400-meteren for menn. Mannen som tok fra Karsten Warholm norgesrekorden tidligere i sesongen var stor favoritt, og innfridde på bestilling med tilsynelatende full kontroll.

Tiden 45,13 var et stykke bak hans norske rekord, men holdt i massevis. Sveitsiske Lionel Spitz tok sølv på 45,27, mens Attila Molnar fra Ungarn tok bronse på 45,36.

