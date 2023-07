– Det er så sykt bra. Det er det beste jeg kunne håpe på. Jeg hadde håpet på et nytt løp på under 3.28. Det hjalp med gode harer og godt opplegg. Det var klaff i dag, sier Jakob Ingebrigtsen etter søndagens løp i Chorzów.

14. juli 1998 løp Hicham El Guerrouj 1500 meter på 3.26,00 i Roma. Den tiden hadde Jakob Ingebrigtsen aldri vært i nærheten av.

NÆRMER SEG VERDENSREKORD: Jakob Ingebrigtsen. Foto: AFP

Det var varslet at 22-åringen fra Sandnes søndag skulle gjøre et forsøk på i hvert fall å komme nærmer enn noen gang før under Diamond League-stevnet i Chorzów. Med en fersk europarekord på 3.27,95 fra Bislett Games og et skreddersydd opplegg med tre harer, samt en lyshare som skulle gå på 3.27,00, lå mye til rette.

Verdensrekorden overlevde imidlertid ettermiddagen, men 3.27,14 er Jakob Ingebrigtsens nye europarekord.

På verdensstatistikken klatrer Ingebrigtsen fra nummer seks til nummer fire gjennom tidene.

– Senker seg med nesten sekundet igjen, og nå er det bare ett sekund og 14 hundredeler til den verdensrekorden. Et enormt forsøk av Jakob Ingebrigtsen, sier NRKs kommentator Jann Post.

Tidenes beste på 1500 meter Ekspander/minimer faktaboks 1. Hicham El Guerrouj 3.26,00

2. Bernard Lagat 3.26,34

3. Asbel Kiprop 3.26,69

4. Jakob Ingebrigtsen 3.27,14

– Får svi

– Jeg tenker at jeg er veldig sliten, svarer Ingebrigtsen på NRKs spørsmål om hva han tenkte da han så tiden.

Etter å ha hostet litt, svarer han:

– Jeg tenker at vi gjorde et ganske bra løp, gikk ganske tidlig inn i syra, og jeg kjenner at jeg får svi for det både i løpet og etterpå. Det er noe av det tyngre jeg har gjort på lang, lang tid. Det er det som må til. Men igjen, å springe bedre enn jeg har gjort før, det er det beste jeg kan håpe på.

– Har du vært så langt nede i kjelleren før?

– Ja, det har jeg nok. Jeg har tatt meg ut før. Men på 1500 er det kanskje litt spesielt å gjøre det. Jeg kjente jeg var veldig sliten veldig tidlig, men så tyder det jo på at jeg er i veldig god form og at jeg har gjort veldig mye rett den siste tida at jeg klarer å stå og ha en så god avslutning. Det er bra.

Det var altså satt opp tre harer som skulle hjelpe Ingebrigtsen: Mounir Akbache, Erik Sowinski og Stewart McSweyn.

Tror nerver påvirket harene

Tidlig i løpet så det ut til at de nesten dro ifra han de skulle hjelpe. Det tar Ingebrigtsen sin del av ansvaret for.

– I og med at jeg var veldig nervøs før start, så tror jeg det preget harene også. Jeg tror de var redde for å ødelegge, og da kjører de litt sikkerhetsmargin ved å legge seg bittelitt for langt fram, sier han.

– Men herregud, det er ikke nødvendigvis sånn at du må ligge helt inntil for å få hjelp. Jeg kan ligge bak McSweyn ganske lenge og tenke på meg selv og slappe av, og så «gønne» siste 300, sier Ingebrigtsen, som understreker at han er meget godt fornøyd med hjelpen han fikk.

– Vi blir et firerlag som skal jobbe sammen mot å prøve å springe fort, så jeg er ekstremt takknemlig for den hjelpen jeg får, sier han.

Samtidig ser han på det som et forbedringspotensial.

– Til neste gang er det alltid ting man kan gjøre bedre, men det ble så bra som vi kunne håpe på og ekstremt godt å kunne svare litt på slutten, sier Ingebrigtsen.

– Litt urettferdig

– Det er et strålende løp. Det er kanskje litt urettferdig å sekundere så heftig mot 3.26 og verdensrekord, for det er et enormt resultat. Men samtidig har han vist oss utrolige og nesten overmenneskelige prestasjoner før, så det er litt spennende å gjøre det, sier NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal.

Jakob Ingebrigtsen føler seg imidlertid ikke urettferdig behandlet.

– Urettferdig er det absolutt ikke. Det er sånn det er, ved å springe fort, skaper man de forventningene. Og jeg legger et ekstremt press på meg selv, for jeg ønsker å løpe så fort jeg kan. Jeg viser i dag at det går an å løpe fort, sier han til NRK.

Slik analyserer den olympiske 800-metermesteren fra 1996 løpet:

– Jeg tror Jakob gjør et veldig godt disponert løp her. Det blir kanskje litt lite drahjelp fra fartsholderne underveis, de er litt langt framme i det blå lyset, Jakob tør ikke å gå for hardt, og det er nok fordi at han utmerket godt kjenner maksnivået sitt og vet hvor han bør ligge for å time dette optimalt, sier Rodal.