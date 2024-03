Anders Mol pådro seg brudd i foten – mister viktige turneringer i OL-oppkjøringen

Sandvolleyballstjernen Anders Mol blir ute i minst seks uker som følge av et beinbrudd han pådro seg på trening på Tenerife.

– Selvfølgelig kjipt å starte OL-sesongen på denne måten, da jeg går glipp av minimum to viktige turneringer. Det kunne også vært verre så nå skal jeg og landslaget sette en ny plan for å komme sterkest mulig tilbake, sier Mol i en uttalelse sendt til NTB.

Skaden oppsto under en treningskamp. Mol skal bli operert i løpet av påskeuken.

– Anders har pådratt seg et brudd i forfoten etter at han stuket foten på trening, og vil trenge operasjon. Det vil dessverre føre til at han mister noen viktige treningsuker fremover, sier overlege ved Olympiatoppen, Roald Bahr. (NTB)