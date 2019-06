Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Den taktiske delen av fotballkamper sammenlignes ofte med sjakk, men kveldens duell i mesterligafinalen mellom Mauricio Pochettino og Jürgen Klopp ligner mer på poker.

En av dem vet omtrent hvilke kort han spiller mot. Den andre har ikke peiling.

Usikkerheten rundt laget til Tottenham er en av hovedutfordringene til Jürgen Klopp, som har forberedt Liverpool til mesterligafinalen på en treningsleir i Marbella. Pochettino kan bruke flere ulike formasjoner.

Mye kommer an på om han starter med stjernespissen Harry Kane.

Duellen vil dermed preges av Pochettino, som har ladet opp til finalen ved å be spillerne om å gå på brennende kull samt knekke piler ved å presse dem mot halsen.

Så hvilke ulike scenarioer kan argentineren velge mellom?

Taus om Firmino

Han vet at laget til Liverpool nesten seg selv. Et av to spørsmål handler om Roberto Firmino. Klopp har sagt at spissen er frisk, men har nektet å bekrefte om han vil starte.

– Om «Poch» røper hele startelleveren sin, så skal jeg si det, sa Klopp til pressen.

Klopp har vært i spøkefullt humør før finalen. Foto: CARL RECINE / Reuters

Klopp elsker imidlertid Firmino og vil sannsynligvis starte med ham. Det etterlater spørsmålet hvem som skal få tillit av Jordan Henderson og James Milner sentralt. Elleveren kan fort bli seende slik ut (4-3-3):

Alisson — Alexander-Arnold, Joël Matip, Virgil van Dijk, Andrew Robertson — Jordan Henderson, Fabinho, Georginio Wijnaldum — Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mané.

Såpass mye vet Pochettino. Hva vil han stille med selv?

Alle venter på Kane

Det kommer an på om Kane starter. Englands beste spiss har vært ute med ankelskade siden 9. april. Selv sier han at han er klar, men Pochettino vil unngå å måtte bytte ham tidlig fordi han tok feil, og dermed sløse et bytte i en kamp som kan gå til ekstraomganger og straffer.

Dessuten har Pochettino et godt alternativ: Den lille vingen Lucas Moura, som scoret hattrick i semifinalen mot Ajax. Offensive stjerner som Son Heung-min, Dele Alli og Christian Eriksen pleier å spille.

Dermed kan laget se slik ut (4-2-3-1):

Hugo Lloris — Kieran Trippier, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Danny Rose — Harry Winks, Moussa Sissoko — Christian Eriksen, Dele Alli, Son Heung-min — Harry Kane/Lucas Moura.

Men blir det slik? Det er vanskelig å si, for Pochettino har flere systemer.

Spiller han, eller spiller han ikke? Det er det store spørsmålet rundt Harry Kane. Foto: Bernat Armangue / AP

La oss starte med 4-2-3-1.

Duellen Klopp bør unngå

Dette er formasjonen Pochettino har brukt oftest i Premier League denne sesongen. Den har både fordeler og ulemper.

Det positive er at Spurs får plass til Son, Eriksen, Alli og Kane samtidig. De tre sentrale – Alli, Winks, Sissoko – vil kunne spille mann mot mann mot Liverpools midtbane, noe som kan hindre de røde i å spille seg ut bakfra.

Siden Liverpool skyver sine sidebacker høyt opp i banen, kan lynraske Son dessuten få muligheter til å komme én mot én mot Matip, Liverpools dårligste forsvarer, som spiller høyre stopper.

Den duellen vil bekymre Klopp.

På andre siden vil Eriksen få en rolle hvor han kan vandre fritt inn i rommet mellom forsvar og angrep. Det er der dansken trives best.

Hvilke fordeler får Liverpool i dette systemet?

Liverpool på trening før mesterligafinalen. Foto: TOBY MELVILLE / Reuters

Den største trusselen er vingene. Klopp liker å legge Mané og Salah i posisjoner hvor de kan løpe rett mot stopperne om Liverpool vinner ballen kjapt. Dette kan skje i kveld, for også Spurs liker å dytte opp sine sidebacker.

Og selv om Vertonghen og Alderweireld er mobile stoppere, vil de slite om Mané og Salah havner i disse posisjonene. Få er bedre enn Liverpool akkurat her.

En annen fare for Spurs er Liverpools innlegg. Klopp gir sine backer så offensive roller at de i praksis blir vinger, mens Salah og Mané blir rene spisser. Det gjenspeiler seg i statistikken til Mané, som har 22 ligamål og én målgivende pasning denne sesongen.

Siden Firmino også ligger sentralt, kan Liverpool ofte ha tre spisser i boksen samtidig idet backene pisker ballen inn.

Det blir farlig, spesielt om Spurs kun har to stoppere.

Sikring mot Salah

En måte Pochettino kan løse dette på, er å vri om til tre bak. Det vil bety at Davinson Sánchez tar plassen til en av de offensive midtbanespillerne. Om Kane ikke er spilleklar, kan Pochettino vrake Moura og sette Sánchez inn for ham.

Tottenhams Son kan kanskje få en slags spissrolle. Foto: CARL RECINE / Reuters

I så fall vil Son få en slags spissrolle, mens Eriksen blir en dypere ballfordeler og Alli hengende spiss.

Tre bak gir Spurs mer trygghet. De vil kunne forsvare seg bedre mot innleggene til Robertson og Alexander-Arnold. De vil også få mer luftstyrke på dødball, som er viktig: Liverpool scoret 20 mål på denne måten i Premier League, som var klart mest.

Tre bak kan også gi forsvarerne ekstra dekning mot Salah og Mané. Om en av Spurs sine midtbanespillere følger backen på sin side, vil Spurs for eksempel kunne trekke ned Rose for å stoppe Salah, med Alderweireld i sikring.

Men om Rose for eksempel må støte på Alexander-Arnold, kan Liverpool ligge med sine tre spisser mot tre stoppere. Det kan fort få Pochettino til å svette litt ekstra på sidelinjen.

Mohamed Salah er et av de sterkeste kortene til Liverpool. Foto: Tim Ireland / AP

Tre bak tar også bort noen av den offensive trusselen til Spurs. Om Pochettino vil unngå dette, kan han prøve en variant av 4-4-2.

Diamant = fyrverkeri

I vinter brukte han en 4-4-2 hvor Spurs lå i en diamantformasjon på midtbanen. De hadde Winks som anker og Sissoko og Eriksen som indreløpere, med Alli like bak Son og Kane.

Om Kane er klar, kan denne løsningen skape fyrverkeri i Madrid.

Systemet er offensivt på alle måter. Det legger lagets to farligste spillere på topp, hvor de kan styrte i bakrom så fort Spurs vinner ballen. Spesielt Son er vondt å møte i disse situasjonene, med sine kjappe bein og direkte løp, mens Kane får en støttespiller rundt seg.

Det var dette systemet Spurs brukte da de slo Everton 6–2 borte i desember.

Den store ulempen er imidlertid at Spurs ikke vil ha rene vinger som kan følge Liverpools backer. Robertson og Alexander-Arnold har vært to av Liverpools nøkkelspillere denne sesongen, med 28 målgivende pasninger totalt i ligaen og mesterligaen.

Med andre ord virker ingen av Pochettinos alternativer perfekt. Så får vi se om han velger å være forsiktig, eller å satse alt han har.