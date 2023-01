– Det er vanvittig imponerende. Vi må tenke på at gutten er junior. At han kommer hit og går på denne måten med seniorgutta, er rått, sa NRKs ekspertkommentator Therese Johaug da Nordhaugen fosset gjennom løypene under dagens 15 km fristil på Gjøvik.

Jørgen Nordhagen fylte 18 år 10. januar. Det betyr at han i skisammenheng fortsatt har to sesonger foran seg som juniorløper.

Dermed er det smått sensasjonelt at han endte på en åttendeplass i NM-løpet, i kamp mot seniorløpere i verdensklasse. Han var 54,5 sekunder bak norgesmester Harald Østberg Amundsen.

I LEDERSTOLEN: Jørgen Nordhagen gikk så fort at han lenge ble sittende i lederstolen. Foto: Fredrik Tombra / NRK

– Junioren viser seg fram her, og Jørgen Nordhagen har gått fort absolutt hele veien, betydelig raskere enn en del av elitegutta, konstaterte langrennsekspert Torgeir Bjørn.

Er proffsyklist

Det store paradokset er at Nordhagen ikke har langrenn som hovedidrett. I fjor tegnet han nemlig proffkontrakt med sykkellaget Jumbo-Visma.

– Denne sesongen prøver jeg å holde 50/50, det er veldig bra trening begge veier, og det er det som gjør at det funker så godt. Men jeg har signert for Jumbo-Visma, så de neste årene når jeg kjører på World Tour, så blir nok det i fokus. Så tar jeg et nytt valg i 2027 om hva veien er videre, sier Nordhagen til NRK.

Therese Johaug mener han bør overtales til å velge motsatt:

– Jeg tror vi må legge inn noen stikk for å få ham til å satse langrenn, for det han leverer i dag, det er enormt, må jeg si, sier hun.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum er også imponert over det han fikk se av junioren, som han sekunderte på alle runder.

– Han har vel signert for Jumbo-Visma, har han ikke det? Da sliter vi jo med lønningene her om vi skal holde han i skiverdenen. Det er mange syklister som har gått fort på ski. Jeg har konkurrert i min tid mot Edvald Boasson Hagen selv. Det er to idretter som har en viss iboende likhet, sier Nossum til NRK.

Drømmen om Tour de France og OL

Nordhagen bekrefter at den endelige avgjørelsen ikke er tatt om hvilken idrett han skal satse på, og at han både drømmer om å sykle Tour de France og gå i OL som langrennsløper.

MANGE TALENTER: I fjor kunne Jørgen Nordhagen juble for seier i Birkebeinerrittet. Foto: Geir Olsen / NTB

– På lang sikt har jeg egentlig ikke bestemt meg. Men denne sesongen og neste er jeg veldig gira på å pushe ski og sykle på sommeren. Det er litt andre krav året etter med world tour-laget til Jumbo-Visma.

– Har du i sykkelkontrakten at du får lov til å gå langrenn også?

– Ja, de første årene nå er det litt fritt frem på hva jeg vil gjøre og prioritere. Og så er det litt andre krav etter hvert, men jeg tror alle parter er ivrig på at jeg bruker det som trening og ser fordelene ved det, sier Nordhagen, som definitivt skal gå mer langrenn i vinter.

Han er nemlig tatt ut til junior-VM i Canada.

– Jeg har aldri gått i på ski i utlandet før, så jeg kjenner ikke til nivået eller noen av de andre som skal gå. Eneste referansen jeg har er til de andre norske løperne, erkjenner han.

Viktig Amundsen-seier

Det var altså Harald Østberg Amundsen som tok NM-gullet foran Hans Christer Holund og Iver Tildheim Andersen. De tre var kanskje også de tre største forhåndsfavorittene.

NORGESMESTER: Harald Østberg Amundsen. Foto: Terje Pedersen / NTB

For Amundsen var det ekstremt viktig at sekundene gikk i hans favør. Mannen som tok bronse på 15 km fristil i VM i Oberstdorf for to år siden, fikk sesongstarten ødelagt av koronaviruset. Han kjemper dermed en desperat kamp for å kvalifisere seg til årets VM i Planica.

Med seier i skandinavisk cup i Falun sist helg og NM-gullet på Gjøvik, er han tilbake i kampen. For konkurransen var knalltøff. Holund er regjerende verdensmester på distansen, mens Iver Tildheim Andersen vant 10 km fristil i verdenscupen på Lillehammer før jul.

– Det var ekstremt viktig. Det var en tøff førjulssesong, men jeg har hatt god tid i jula til å trene og tenke og skjønne viktigheten av dette NM-et. Det er tross alt den eneste 15-kilometeren vi går før VM, så det er et veldig aktuelt uttaksrenn, så jeg hadde i bakhodet her at jeg måtte vinne hvis jeg skulle slå meg inn i kampen om en plass til VM, sier Amundsen til NRK.

VIKTIG NM-GULL: Med denne triumfen meldte Harald Østberg Amundsen seg på i VM-kampen. Du trenger javascript for å se video. VIKTIG NM-GULL: Med denne triumfen meldte Harald Østberg Amundsen seg på i VM-kampen.

– Ble avskrevet

Så legger han til:

– Jeg ble avskrevet før den helgen her, så det var godt å vise at jeg var i bra form.

– Hvem avskrev deg?

– Mr. Sundby var ute, og forståelig nok, jeg hadde jo ikke vært oppe og nikke før jul, og strevde litt, så det var godt å vise at jeg har det inne. Jeg er veldig letta, sier Amundsen, med adresse til en analyse tidligere toppløper Martin Johnsrud Sundby kom med i VG før NM.

Landslagstrener Nossum bekrefter at det var en viktig seier.

– Han fikk korona på nesten verst tenkelige tidspunkt, og dermed ramla han litt av lasset. Nå melder han seg på i VM-diskusjonen og det er ikke mer enn jeg forventa før sesongen.

– Er han inne på VM-laget nå?

– Per nå er ingen inne på 15-kilometerlaget. Holund har friplass, men utenom han venter vi til etter Les Rousses og uttaksrennene der. Det er mange som har gått fort, fastslår landslagstreneren.