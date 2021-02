– Det var mange ganger hvor jeg våknet opp og egentlig bare hadde lyst til å legge skiene på hylla. Det hadde jo vært den lettvinte veien.

Øynene til Henrik Røa blir blankere når han sier dette, og stemmen begynner å skjelve litt.

– Men så var det litt den drømmen om å starte i verdenscupen, da. Og ønsket om å vise ovenfor meg selv, men også for andre, hva som bor i meg, sier han, før han må le litt samtidig som han tørker bort en liten tåre.

Og det er ikke rart at det er litt følelser inne i bildet. 25-åringen valgte nemlig aldri den lettvinte veien.

Ble vraket fra landslaget

For de fleste er Røa et nytt ansikt i norsk alpint. Foto: Torstein Bøe / NTB

Alpinisten har hatt en litt annen inngang til VM enn de han konkurrerer mot. Utfordringene har vært mange, men den aller største kom da han mistet plassen på landslaget og dermed også sin økonomiske støtte.

– Det var jo en veldig sjokkbeskjed å få, forteller han til NRK.

– Umiddelbart etter det så jeg egentlig ikke helt hvordan dette her kom til å gå. Jeg hadde ikke noen spesiell plan og det var vanskelig å se for seg at jeg skulle klare å få det til å gå rundt.

Han stopper litt opp. Denne perioden var krevende og tung, forklarer han. Beskjeden om landslagsplassen kom mens han var skadet, og like før dette hadde det egentlig sett mye lysere ut.

– Plutselig kommer en ny skade, og det er tøft når det skjer. Man når jo en bunn. Og når man i tillegg får informasjon om at man mister plassen på laget, så føler man seg ordentlig ... Ja, man føler seg jo bare enda mer dritt, forteller han.

25-åringen har måttet trene og jobbe mye alene. Nå er han med laget i VM. Foto: Torstein Bøe / NTB

Måtte finansiere egen karriere

Etter at han mistet plassen på landslaget, måtte han måtte stå for finansieringen av karrieren sin helt på egen hånd. I hvert fall nesten.

Det har måttet flere jobber – og hjelp fra kjæresten – til for at ting skal gå rundt. Sistnevnte er han ekstra takknemlig for.

– Jeg er overbevist om at det hadde vært vanskelig, hadde jeg ikke hatt henne, sier han, og smiler.

Men også det sportslige fikk et slag i siden da landslagsplassen røk.

– En ting er jo å skaffe midlene som trengs, men jeg må jo også trene og jeg må ordne med ski. Mye jobb, da. Og når man i utgangspunktet ikke får så veldig mye igjen så blir jo det en veldig tøff prosess, sier Røa.

– Det var vanskelig å få endene til å møtes da.

Fra prøveløper til VM-utøver

Dette smilet kom frem da han hadde kjørt sitt første VM-renn. Foto: Torstein Bøe / NTB

Mange hadde kanskje gitt seg lenge før, etter så mye motgang. Men han holdt ut.

Det er bare noen uker siden han fikk sitt store gjennombrudd. Da kjørte han inn til 16.-plass i verdenscupen, en plassering som kanskje ikke imponerer alle, men som for Røa var en stor opplevelse.

– Det var jo veldig deilig å få den bekreftelsen på at den jobben man har gjort og innsatsen man har lagt ned resulterer i såpass fine resultater, forteller Røa.

En vel så stor prestasjon kom bare for noen få dager siden. Da kjørte han i VM for aller første gang i super-G. Det endte med 17.-plass.

– Hadde du sagt det her før sesongen så hadde jeg ikke hatt helt troa på det. Det er moro hvor fort ting bare snudde, sier 25-åringen.

Sammen med Kjetil Jansrud (t.h.) utgjør Røa det norske fartslaget i alpin-VM. Foto: Torstein Bøe / NTB

Så etter at motstand har preget karrieren lenge, så har den siste måneden hatt flere oppturer enn nedturer.

På et år har han gått fra å være prøveløper på verdenscuprenn i Kvitfjell, til å selv konkurrere i VM.

– Det jeg er stolt av er jo at jeg har vært positiv da. Selv når ting har vært på det mørkeste. At jeg har holdt motivasjonen oppe, selv om det forutsetningen for at jeg skulle gjøre det var veldig små, forteller Røa.

– Når jeg tenker tilbake på det så er det jo det jeg er stolt over. At jeg valgte å fortsette og følge drømmen.