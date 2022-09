– Det var ei hending med Bauke Mollema her som var litt bisarr, seier Noregs sykkelstjerne Sven Erik Bystrøm til NRK.

Nordmannen siktar til ein video av den nederlandske sykkelstjerna som har gått viralt dei siste dagane.

Mollema køyrde ei treningsøkt då han vart angripen og skremd av skjor i meisterskapsbyen Wollongong i Australia. I lagtemporittet som følgde, vart han angripen av ein måse.

Og nederlendaren er ikkje den einaste som har fått kjenne på fuglane si vreide. Remco Evenepoel fekk også erfare eit fugleangrep under ei treningsøkt tidlegare i meisterskapen.

– Ei ganske stor skjære kom veldig nær meg og følgde etter meg. Det var skremmande, sa belgiaren til cyclingnews.com.

STJERNE: – Eg er redd for dei, har den nybakte vinnaren av Vuelta a España sagt om dei australske fuglane. Foto: Manu Fernandez / AP

Må trekkje seg unna

Fleire ryttarar har også opplevd aggressive fuglar, og då spesielt måsar og skjor under opphaldet sitt i Australia.

Men kvifor angrip dei ryttarane, har mange spurde seg? Svaret er ganske naturleg, ifølgje fugleekspert.

Det er nemleg paringssesong for dei australske fuglane. Viss dei føler at ungane deira er trua kan dei bli aggressive.

HØST-YR: Måsane er territorielle i løpet av paringssesongen, som gjer syklistar utsetje, siger ein lokal veterinær til radiostasjonen Wawe FM. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Viss ein måse angrip, så er det fordi dei har ungar veldig nært som dei forsvarer. Det beste er å trekkje seg litt unna, rår Ingar Jostein Øien til NRK.

Han er fagsjef i Birdlife Noreg. Øien meiner fuglane er midt i hekketida og kan reagere sterkt viss folk kjem for nær.

– Det er sjeldan at dei går til fysisk angrep. Viss måsar blir sinna stuper dei gjerne ned, skrik og flyg over hovuda til folk. Dei er som regel ein halvmeter unna og flyg opp igjen. Det kan vere skremmande i seg sjølv, men det sjeldan at dei går til fysisk angrep.

– Korleis skal ryttarane handtere dette?

– Eg skjønner at dei kan komme ut av balanse og bli forstyrra av det, men det gjeld berre å halde hovudet kaldt, seier Øien, som tilrår at ein trekkjer seg unna raskt.

– Det dummaste du gjer, er å bli ståande på same flekken, seier han.

Ikkje bekymra

Bystrøm er ein av seks norske ryttarar som stiller til start på fellesstarten søndag den 24. september i Helensburgh. Han er ikkje bekymra for at fuglar skal setje ein stoppar for Noregs medaljemoglegheiter.

KLAR: Bystrøm er klar for fellesstarten søndag, forhåpentlegvis utan aggressive fuglar til stades. Foto: Geir Olsen / NTB

– Eg bekymrar meg veldig lite eigentleg. Viss eg skulle tenkt for mykje på det, hadde det vore heilt feil fokus.

Det norske laget bur vel ein time sør for vertskapsbyen Wollongong, og har ifølgje Bystrøm ikkje opplevd trøbbel med verken måsar eller skjor. Han innrømmer at dei ler mest av situasjonen, men legg til at dei er klare viss noko skulle skje.

– Vi har jo sett bilete og videoar frå andre lag, så då er vi litt førebudd i kvart fall.