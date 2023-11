1. Organisasjonsledd som ønsker å strømme, skal sikre at strømming av idrettsarrangementer skjer i samsvar med personvernregelverket. Idrettsstyret forventer at organisasjonsledd som ønsker å strømme avklarer hvem som blir behandlingsansvarlig, og implementerer tiltak som anbefalt i punkt 11.3.5 i strømmeutvalgets rapport.

2. Idrettsstyret ser at det er åpning for å strømme idrettsarrangementer med utøvere på høyt nivå i aldersklassene 15-18 år.

3. For idrettsarrangementer med breddeidrettsutøvere i aldersklassene 15-18 år vil det også være arrangementer som etter en konkret vurdering kan tilsi at de bør kunne strømmes.

4. Særforbundene er etter NIFs lov høyeste faglige myndighet innenfor sine idretter, og er derfor ansvarlige for å definere egen topp- og breddeidrett, og vurdere hvilke av sine arrangementer det foreligger rettslig adgang til å strømme.

5. Idrettsstyret vil følge utviklingen fremover og ber generalsekretæren, i samarbeid med særforbundene, om å gå i dialog med Datatilsynet for nærmere avklaringer av det juridiske handlingsrommet for strømming.

6. Særforbundene har etter NIFs lov eiendomsretten til arrangementer innenfor sin jurisdiksjon og skal fastsette rammer for strømming av arrangementer. Idrettsstyret forutsetter at avtaler med medieaktører som omfatter rettigheter til strømming av arrangementer for mindreårige, hensyntar ovennevnte punkter.

Kilde: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2023/idrettsstyret-vedtok-nye-retningslinjer-for-stromming-av-idretten/