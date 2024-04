Ada Hegerberg og Lyon til Champions League-finale – klart for norsk duell

Lyon gjorde jobben og vant 5-3 over to oppgjør mot Paris Saint-Germain i semifinalen av kvinnenes Champions League. I finalen møter de Barcelona.

Lyon hadde med seg 3-2 fra det første oppgjøret, og hvittrøyene sikret finaleplass etter 2-1 i kamp to.

Det gjorde de uten Ada Hegerberg på banen. Landslagsspissen har ikke spilt en kamp siden 9. mars.

I finalen møter de Caroline Graham Hansen og Ingrid Syrstad Engens Barcelona. Den regjerende Champions League-mesteren ble lørdag finaleklar for fjerde år på rad etter å ha slått Chelsea 2-1 over to kamper.

Med andre ord er det duket for en finale mellom tungvekterne i klubbfotball for kvinner. I Bilbao 25. mai ønsker Graham Hansen & co. revansje for finaletapene mot samme motstander i 2019 og 2022. (NTB)