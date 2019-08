– Han er en profesjonell og verdsatt trener med lang erfaring. Jeg tror at vi sammen skal nå våre mål. Vi vil gjøre alt for å gi treneren og teamet de beste arbeidsforholdene, skrev det polske håndballforbundet på sine hjemmesider mandag.

Det var bare ett problem: Storhamar vil ikke la Senstad trene det polske landslaget samtidig som han er trener for den norske eliteserieklubben.

– Vi forholder oss til vår kontrakt med Arne, og at det er seriestart om litt over en uke. Det har vi fullt sportslig fokus på, sa sportslig ansvarlig i Storhamar, Roger Jenssen, til NRK på onsdag.

Fredag kveld kom kontrameldingen på nytt etter et møte mellom Senstad og Storhamar.

– De sa at jeg kunne forlate klubben. Litt på bakgrunn av andre ting som kom frem i det møtet, har jeg vurdert, og vurderer fortsatt den muligheten.

– Hva kom frem på møtet?

– Det de sa litt om, var at det er siste året med den kontrakten jeg har nå. De var i en prosess med å finne en trener videre. Implisitt i det de sa, var de kanskje ute etter noe annet enn det de hadde. Det presset kanskje frem at jeg uansett måtte vurdere litt annerledes, forteller Senstad.

– Ikke forenelig med vår satsing

Hele kaoset startet med at det polske forbundet la ut pressemeldingen før detaljene var klare. Nordmannen var i Polen for å diskutere kontrakten og den mulige jobben. Deretter dro han hjem for å avklare detaljene med Storhamar og familien.

Deretter skulle pressemeldingen publiseres.

Men pressemeldingen fra Polen ble altså publisert mandag. Onsdag la Storhamar ut sin pressemelding hvor de nektet Senstad å kombinere de to jobbene.

– I utgangspunktet er det positivt for Arne at han har fått et sånn tilbud fra et landslag. Da vi ble forelagt forespørselen om å dele den jobben, med en solid sportslig satsing med Storhamar, så er vår konklusjon at det ikke er forenelig med vår satsing. Vi skal satse videre, bringe laget og klubben videre fra prestasjonen i fjor. Derfor vil ikke vi ta noen risiko, sa sportslig ansvarlig, Jenssen, på onsdag.

– Arne er en dyktig og lojal. Han har sagt at han gjør jobben i Storhamar. Det er vi ikke i tvil om. Det vi har sagt nei til er en delt løsning med oss og det polske landslaget. Vi har ikke grunn til å tro noe annet enn at han fortsetter, mente Jenssen da NRK snakket med han.

– Veldig overrasket

FØLELSESLADET: Arne Senstad har i utgangspunktet ikke lyst til å forlate Storhamar, men innrømmer at det er en stor mulighet. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Senstad har kombinert jobben som Storhamar-trener med en jobb på en skole de siste årene. Derfor trodde han det var mulig å kombinere de to jobbene.

Likevel fikk han nei.

– Jeg hadde informert klubben om at jeg skulle ned til Polen. Jeg var veldig overrasket over at Storhamar ikke ville det. Både jeg og Polen hadde lagt til rette for at det skulle være mulig. Klubben har sagt litt om fokuset på egen klubb også videre. Det må jeg bare respektere, sier Senstad.

Han ler lettere oppgitt på spørsmål om hvordan den siste ukens kaos har vært.

– Jeg må jo bare beklage at det er blitt sånn. Alt har kommet i litt feil rekkefølge. Der nede så startet de ballet med å legge ut noe som ikke var avklart. Så har jeg kanskje vært litt naiv oppi det hele. Forståelsen min er at Storhamar i hvert fall ikke har vært negative til det, sier Senstad.

Han understreker at det nå er opp til han, og at han har et tøft valg foran seg.

– Jeg tenker like mye på jentene og laget. Vi har jobbet knallhardt gjennom hele sommeren. Jeg er sikker på at det blir en veldig bra sesong. Jeg kjenner at det blir tungt hvis jeg må forlate den gjengen.