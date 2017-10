Abid Raja trekker seg fra styret i Norges Cykleforbund

Fredag avholdes det første styremøtet i Norges Cykleforbund etter sykkel-VM i Bergen.

NRK kjenner til at Abid Raja der kommer til å trekke seg fra sitt verv som styremedlem. Han forlater dermed et forbund som står i fare for å havne i store, økonomiske problemer etter sykkel-VM.

Raja har sittet i styret siden februar 2016. Han har ikke besvart NRKs henvendelser torsdag.

Erstatteren klar

Det er foreslått at Solveig Skottene trer inn som ordinært medlem av styret. Hun er i dag vara, og bekrefter at hun har fått en henvendelse om å erstatte Raja.

– Det er et forslag om det, ja, sier Skottene til NRK.

– Hva tenker du om at Raja trekker seg?

– Det har jeg ingen kommentar til.

– Hva blir den viktigste oppgaven for deg?

– Det blir å få oversikten.

Varslet underskudd

Sykkelfesten i Bergen styrer som kjent mot et underskudd, som kan få store konsekvenser for sykkelforbundet. De eier hundre prosent av aksjene i Bergen 2017 AS, og et underskudd kan føre til at Sykkel-Norges penger må brukes til å betale kreditorer. I verste fall kan Norges Cykleforbund gå konkurs.

Det er ennå usikkert hvor stort et eventuelt underskudd blir. I en artikkel i Bergens Tidende torsdag, kommer det frem at sykkelpresident og daglig leder for Bergen 2017 AS, Harald Tiedemann Hansen, i et notat i juli varslet at sykkel-VM gikk mot et underskudd på 15 millioner kroner.