«Uforståelig» fransk gavepakke og VAR-drama da Norge tapte mot Frankrike

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

For på stillingen 1-1 i det 72. minutt oppstod situasjonen som sørger for at Frankrike vant det viktige oppgjøret mot Norge og topper gruppe A.

Ingrid Syrstad Engen havnet i duell med Marion Torrent inne i Norges 16-meter. Det kunne se ut til at Engen ikke gjorde noe galt i situasjonen, at hun var på ballen, selv om hun også traff den franske spilleren. Men Torrent ble liggende. Og dommeren fikk beskjed om at situasjonen måtte sjekkes for en potensiell straffe.

Etter å ha sett TV-bildene pekte dommeren på straffemerket. Syrstad Engen så overrasket ut og fikk samtidig tildelt gult kort. Straffen ble så ekspedert i mål av Eugénie Le Sommer og dermed 2-1 til Frankrike.

Noen flere mål ble det ikke foran 35.000 tilskuere på Allianz Riviera stadion i Nice, noe som gjør Frankrike til soleklare ledere av gruppe A med seks poeng. Norge er på en andreplass med tre poeng, like mange som Nigeria, men med tre flere plussmål.

Saken fortsetter under bildet.

UENIGE: De norske damene skjønte ikke mye da dommeren valgte å gi franske straffe og Ingrid Syrstad Engen gult kort for en hendelse i det 72. minutt. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Minde slet stort

Norge fikk i det minste en god åpning på storoppgjøret. For et kvarter ut i første omgang stilte Guro Reiten seg opp ved cornerflagget. Innsvingeren traff Ingrid Syrstad Engen. Stussen mot mål var nærmest perfekt hadde ikke Amel Majri stått i veien.

Men etter sjansen skjedde det noe.

Frankrike overtok fullstendig i en timinuttersperiode. De norske damene klarte nærmest ikke sy sammen tre-fire pasninger i laget før de mistet ballen.

Spesielt Kadidiatou Diani var et konstant uromoment. Kristine Minde slet voldsomt i alle løpsdueller. Gang på gang kom hun til innlegg. Men Norge slapp med skrekken og fikk klarert hver gang. De siste minuttene skjedde det ikke stort og lagene gikk til pause på stillingen 0-0.

Marerittstart

Den andre omgangen startet imidlertid på verst tenkelige vis. Et balltap sentralt i banen allerede etter rundt 40 sekunder, ble snappet opp av Eugénie Le Sommer.

Hun spilte videre til Amel Majri, som videre hamret ballen inn i feltet mot Valérie Gauvin. Frankrikes spiss – som angivelig ble vraket til åpningskampen på grunn av forsentkomming til trening – var nådeløs i duell med Maria Thorisdottir.

Gauvin kom seg foran og bredsidet inn fransk ledelse.

Frankrike scorer det første målet Du trenger javascript for å se video.

Bare åtte minutter etter Frankrikes ledermål slo imidlertid Norge tilbake. Et godt oppbygget angrep endte med at Guro Reiten slo Isabell Herlovsen gjennom.

Innlegget var verken hardt eller vanskelig for Wendie Renard å håndtere. Den franske midtstopperstjernen har i hvert fall opplevd vanskeligere oppgaver før. Men denne gangen presterte Renard å plassere ballen i eget mål...

De fleste trodde ikke helt det de så. «Hva driver hun med her?», spurte NRK-kommentator Christian Nilssen, mens ekspert Carl-Erik Torp kalte det en «helt uforståelig gavepakke».

Wendie Renard. Da er det kamp!! Hva i alle dager? Du trenger javascript for å se video. Wendie Renard. Da er det kamp!! Hva i alle dager?

Men i det 70. minutt oppstod altså situasjonen som avgjorde det hele. Dommeren mente Ingrid Syrstad Engen sparket ned Marion Torrent. Straffen gikk i mål - og dermed tapte Norge mot storfavoritten Frankrike.