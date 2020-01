Solskjær har vært en veldig god manager for Manchester United. Hvis man holder med Liverpool.

Men så enkel er ikke virkeligheten.

Og den påminnelsen har vi nok godt av, om vi holder med et engelsk lag eller faktisk driver med andre, lett uforståelige ting, her i livet på jorden. Akkurat nå er paradokset at så vel United-tilhengere som vi andre ønsker at Solskjær skal fortsette.

Manchester United er ufattelige 30 poeng bak Liverpool etter 23 ligarunder, og Liverpool har en kamp til gode. Det er ikke umiddelbart lett å få øye på hva som skal være det store prosjektet til verken klubbledelse eller Solskjær.

KONTRAST: Ole Gunnar Solskjær (t.v.) og Manchester United ligger på 5. plass i Premier League, 30 poeng bak Jürgen Klopp og ligaleder Liverpool. Foto: Oli Scarff / AFP

Mister 30 prosent av Adidas-avtalen

Spillemessig er dagens United-lag et utydelig konglomerat av stiler og spillertyper. De fremstår bare som et kollektiv de gangene de møter de presumptivt beste lagene og kan spille en tidvis effektiv kontringsfotball. Slikt er nødvendigvis ikke nok til å skape det topplaget Manchester United er ment å være. Og den øverste sportslig ansvarlige er norsk.

Etter en særdeles god start på sitt drøye år som manager har utviklingen resultatmessig stoppet og delvis snudd. Hvilket ut fra alle normale kriterier ville tilsi at Ole Gunnar Solskjærs tid som manager veldig snart er over. Det er tross alt klubben som ynder å kalle seg verdens største, ut fra litt varierende kriterier, vi snakker om.

Det man har skjønt, er at man ikke kan fortsette å sparke managere som ikke skaper suksess på kort tid.

Forventningene er annerledes, også økonomisk. Den manglende deltagelsen i fotballens gjeveste selskap, mesterligaen, har allerede kostet klubben hundretalls millioner kroner av potensielle inntekter, dels i form av tv-bonuser, dels i form av klausuler i sponsorkontrakter med eksempelvis draktleverandør Adidas. Som, ifølge Manchester Evening News, betaler 30 prosent mindre enn før grunnet den manglende glans over eksponeringen som Europaligaen betyr.

Synkende inntekter er den raskeste vei til endringer i dagens internasjonale toppfotball.

Krevende

Det er altså en annen virkelighet, som inntil videre betyr mer for Uniteds styre. Den kalles noe sånt som en kulturell renessanse (‘cultural reboot’) i fan-kretser. Og skal prøve å bringe klubben tilbake til fordums verdier - og med det storhet.

Der anses Solskjær fra Kristiansund åpenbart fortsatt som den best egnede kandidaten. Som, uavhengig av klubbsympatier, gir et håp om hjertets fremtid i den særdeles kyniske verden internasjonal toppfotball anno 2020 er.

Et bitte lite og sannsynligvis fåfengt håp - men likevel.

SKADET: Ole Gunnar Solskjærs jobb ble ikke lettere da United-toppscorer Marcus Rashford (14 mål i Premier League) ble skadet med tretthetsbrudd i ryggen forrige uke. Foto: Andrew Yates / Reuters



For det man har skjønt, er at man ikke kan fortsette å sparke managere som ikke skaper suksess på kort tid. Rekken som har forsøkt å følge opp tradisjonene fra klubblegenden Sir Alex Ferguson er allerede såpass lang at det i seg selv taler for at nordmannen ikke får sparken helt ennå. Rekken av ubrutte løfter, fra Moyes via van Gaal til Mourinho, har også etterlatt en rekke spillere kjøpt med høyst varierende klokskap og baktanke.

Som gjør nordmannens oppgave krevende. Om enn ikke umulig.

Ole Gunnar Solskjær vinner eiernes kyniske hjerter ved å så langt ha vært særdeles restriktiv i sin innkjøpsiver som manager.







Men der han har gjort noe som ser riktig ut, er ved å gi en ny generasjon egenproduserte talenter en sjanse, samtidig som flere av de overprisede bomkjøpene har blitt solgt videre. Slikt legges merke til i styrerommene- og hos eierne, som hos United betyr den amerikanske Glazer-familien.

Disse er ikke bare mildt upopulære. Hat er et ord som tidvis virker mer dekkende for fansens holdninger til dem. Som til en viss grad kan forstås. Ingen eiere i engelsk fotball har tatt gevinster ut av klubben på den måten Glazer-familien har gjort i United. Opp mot en milliard pund har forsvunnet ut av en i utgangspunktet gjeldfri klubb. Så langt.

Mindre velfunderte spillerkjøp

I tillegg er det, som vi har vært innom, blitt brukt enorme summer på mer eller stort sett mindre velfunderte spillerkjøp.

Nå er nordmannen symbolet på at Manchester United faktisk også tenker riktig.

Nå er denne delen av forretningsvirksomheten vanskeligere enn noen gang. Ingenting appellerer mer til selgende klubber og agenter enn en gigant i åpenlys desperasjon.

Da vinner Ole Gunnar Solskjær også eiernes kyniske hjerter ved å så langt ha vært særdeles restriktiv i sin innkjøpsiver som manager.



Som også er med på å holde ham i jobben. Så lenge det varer. Inntektsfall og tålmodighet er inkompatible størrelser i moderne toppfotball.

Symbolet på at United tenker riktig

HANDLER LITE: Foreløpig har ikke Ole Gunnar Solskjær brukt mye penger på spillerkjøp sammenlignet med sin forgjengere. Foto: Phil Noble / Reuters

Men inntil videre fortsetter troen på at det finnes en klubb der som ligner den som en gang vant det meste av titler i engelsk fotball, med en norsk superreserve som mot alle odds endte som klubblegende.



Nå er nordmannen symbolet på at Manchester United faktisk også tenker riktig. Og ser videre enn hva som i øyeblikket leveres av prestasjoner rent sportslig.



Så kanskje klarer Solskjær seg en stund til - i klubbkulturens ubønnhørlige kamp mot kommersialismens vindmøller. Og kommer man fra Kristiansund vet man i hvert fall hvordan man best skal oppføre seg når det blåser.