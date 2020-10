– Dette er plassen som liker å drepe alle toppski, sa skiskytterlegenden Ole Einar Bjørndalen under verdenscupen i Oberhof i januar.

Da hadde verdenseliten i skiskyting fått ødelagt flere hundre par ski i snøfattige løyper fulle av grus. Til tross for mye publikum og god stemning på tribunen, hadde Oberhof fra før et rykte på seg for dårlig vær, mye tåke og lite snø.

FÅR KRITIKK: I 2016 mistet Oberhof verdenscup til Ruhpolding på grunn av snømangel. I år er Oberhof valgt foran. Foto: Jens Meyer / AP

Derfor lot ikke reaksjonene vente på seg da første del av terminlista for kommende sesong ble sendt ut denne uka. Ikke bare beholdt Oberhof statusen som verdenscuparrangør. De fikk arrangement to helger på rad, på bekostning av adskillig mer populære Ruhpolding.

«To i Oberhof hvor det aldri er snø?» spurte Tarjei Bø under i kommentarfeltet på instagramprofilen til Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU).

Tarjei Bø glemte en strafferunde og måtte snu på den smale stripa med snø i Oberhof forrige sesong. Foto: Tobias Schwarz / AFP

«Fantastisk idé», skrev slovakiske Paulína Fialková.

Fikk sjokk

Norske skiskytterstjerner på vei til høydesamling i Italia denne uka synes også det er rart at det skal være 12 renn i Oberhof kommende sesong.

– Jeg fikk litt sjokk da jeg så lista, jeg var egentlig sikker på at Ruhpolding skulle få arrangere to løp, sier Johannes Dale til NRK.

– Sånn som det var i Oberhof i fjor, tror jeg ingen har lyst til å gå der to uker på rad med ski som ble ødelagt og ripete, og grus overalt, fortsetter han.

De norske smørerne måtte kaste flere par ski etter fjorårets verdenscup i Oberhof, på grunn av grusomme snøforhold Foto: Hans Henrik Bårtvedt / NRK

Stusset over valget

Ingrid Landmark Tandrevold understreker at hun først og fremst er glad for at det ser ut til å bli en tilnærmet normal kokurransevinter.

– Jeg skal jo innrømme at jeg stusset litt over at det ble Oberhof som får to uker World Cup. Det kunne vært en uke i Ruhpolding og to i Anterselva. Det hadde gjort seg, sier hun.

Ingrid Landmark skulle helst sett at Ruhpolding fikk arrangere i stedet for Oberhof. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

– Jeg gikk jo showrenn i Schalke (Gelsenkirchen) i jula i fjor, og den snøen gikk jeg også på i Oberhof over nyttår, så jeg håper de klarer å ordne ordentlig vinter. Jeg håper værgudene er med oss, og hvis ikke håper jeg de har reservesnø, sier Vetle Sjåstad Christiansen.

Slik forklarer Norges mann i IBU-styret, Tore Bøygard, valget som er gjort:

– Det var det tyske skiskytterforbundet som pekte på Oberhof fordi de trenger gjennomkjøringer for å holde staben gående, fordi de skal ha VM i 2023. Dessuten har de gjort anleggsmessige forbedringer, så det er grunnen, sier han til NRK.

Tore Bøygard forklarer at det planlagte mesterskapet i Oberhof i 2023 er årsaken til at den øst-tyske skiskyttermetropolen ble valgt. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Lovet bedre forhold

Bøygard peker også på at Oberhof kunne ha 2-300 frivillige i aksjon i to uker, noe de færreste arrangørsteder klarer. Han føler seg trygg på at Oberhof vil vise seg fra en bedre side.

– De har fått et VM i 2023 og kommer til å legge 120 prosent arbeid inn i dette her nå, så jeg tror Oberhof kommer til å bli veldig bra, sier han.

Utøverne håper han har rett.

– Det har vært veldig lite snø, men nå har jeg hørt rykter om at de har økt snølageret fra litt over 20.000 kubikk til over 30.000 i lys av den mini-skandalen det var der med snø og stein i fjor, sier Sjåstad Christiansen.

– De har lovet mye bedre forhold i år, og de har fått beskjed av IBU om at de må ha bedre forhold for at det skal kunne fortsette å være world cup der, så jeg er ganske trygg på at de legger alt til rette, sier Ingrid Landmark Tandrevold.