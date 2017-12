«Det er kjempevanskelig å overleve som idrettsutøver og kvinne»

I AKSJON: Caroline Martens (t.v.) og Suzann Pettersen (t.h) under en turnering i 2014. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

– Vi er nødt til nesten å vinne turneringen for å overleve, i motsetning til guttene. Det er ikke rettferdig. Jeg vil gjerne at min arbeidsplass skal kunne ha samme status som guttenes arbeidsplass, når det er snakk om den samme arbeidsplassen.

Det sier 30 år gamle Caroline Martens, som slett ikke er overrasket over NRK-avsløringen om at norske toppidrettsmenn tjente over 100 millioner mer enn norske toppidrettskvinner i 2016.

– I min egen idrett, så tjener ikke kvinner like mye som menn. Ikke engang i de turneringene vi spiller sammen. Så at de samme tallene finnes i Norge når det kommer til kvinne- og herreidrett, det overrasker meg ikke, forteller hun, og legger til:

– Det at kvinner tjener så mye mindre enn menn, er kjempetrist. Man hadde håpet at det skulle være en større likestilling.

Er det likestilling i toppidretten? Ekspandér faktaboks NRK har i flere måneder undersøkt om det er likestilling i toppidretten.

Funnene viser at norske toppidrettsherrer tjente over 100 millioner kroner mer enn norske toppidrettskvinner i 2016.

Tallene inkluderer idrettsrelaterte inntekter, altså eventuell lønn fra klubb, eventuelle bidrag fra forbund, premiepenger, sponsormidler og stipender. Inntekter fra annen næringsvirksomhet er ikke regnet med.

Det er 55 menn og 55 kvinner med i undersøkelsen.

Idrettene som er valgt ut, er fotball, håndball, ishockey, golf, friidrett, langrenn, alpint, skiskyting, snowboard og svømming.

I lagidrettene består utvalget av startoppstilling i forrige tellende kamp. I de individuelle idrettene består utvalget av eliteutøvere.

Noe av inntektsforskjellene kan forklares ved at herrene har prestert litt bedre. Ser vi på OL-, VM-, og EM-gull, så har mennene i utvalget totalt 91 triumfer. Kvinnene har 70.

Svenske SVT og finske YLE har gjort tilsvarende undersøkelser i sine land.

Resultatene publiseres nå i en artikkel- og reportasjeserie.

Enorme premieforskjeller

Martens, som uttaler seg om hverdagen på Europatouren, har vært profesjonell golfspiller siden 2010. Nå er hun glad for at det endelig er satt søkelys på mangelen av likestilling i toppidretten.

– Hvorfor betyr dette så mye for deg?

– Både fordi jeg er kvinne, og fordi jeg synes det er viktig at idrettene generelt sett skal få en likere status. I golf kan potten være 450.000 euro til jentene og 2,5 millioner euro til guttene på samme turnering. Det er enorme forskjeller, forklarer hun.

TAR KAMPEN: Caroline Martens. Foto: Stine Løvmo Lie / NRK

Oslo-golferen presiserer at hun tenker på de som kommer etter henne, og at hun synes det er viktig å være åpen om kjønnsdiskrimineringen, slik at det på sikt kan bli enklere å leve av kvinneidrett.

– For det er vanskelig i dag. Det er kjempevanskelig å overleve som idrettsutøver og kvinne, sier 30-åringen.

Slik svarer golfforbundet Ekspandér faktaboks – I en optimal verden ville premiepengene og interessen for herre- og kvinnegolf vært lik. Den internasjonale konkurransegolfen drives imidlertid av selvstendige organisasjoner som står utenfor den organiserte idretten. Der er det kommersielle inntekter gjennom markedsverdi og TV-rettigheter som styrer mye av premissene for premiepengene, svarer kommunikasjonssjef Tom Rosenvinge i Norges Golfforbund på spørsmål om hva forbundet synes om de enorme forskjellene. – Gjør dere noe for å påvirke/jobbe for en endring? – Vi har en jente-/kvinnesatsing som gjennomsyrer hele organisasjonen. Men – like viktig som pengene handler det om det faktum at europeisk kvinnegolf har altfor få konkurranser der kvinnene kan utvikle seg, synliggjøre seg og skape en arena som øker merkevaren og interessen for kvinnegolf. Norges Golfforbund har dette på agendaen når det nye styret møtes på nyåret, forteller Rosenvinge.

Skuffet over håndball og langrenn

Martens understreker at hun tror mye er likestilt innenfor norsk idrett, og trekker frem håndball og langrenn som eksempler på idretter hvor kjønnene bør stå helt likt.

– Hvordan reagerer du når du nå får høre om inntektsforskjellene innad i langrenn og håndball?

– Det er noe jeg blir skuffet av å høre. Kvinnene der er absolutt like populære, har like stor respekt og like høy markedsverdi som det guttene har, svarer golfesset, som nå håper flere kvinner våger å prate ut om urettferdigheten.

– Jeg tror at hvis man ser på det store bildet, så er det mange kvinner som ikke vet hvor mye menn tjener i forhold til kvinner. At hvis man blir presentert for disse tallene, og får en større forståelse for hva som foregår i idretten, så blir det kanskje lettere å prate om etter hvert, avslutter Martens.

Det har ikke lyktes NRK å få svar fra Europatouren.