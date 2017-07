«Derfor passer Lukaku perfekt for Mourinho»

Det er lett å fnyse av overgangssummen på 75 millioner pund, men alternativet hadde vært langt mer skremmende for Manchester United.

De mangler en storscorer etter at Zlatan Ibrahimović ble løst fra kontrakten. Verken Marcus Rashford eller Anthony Martial virker modne nok som alenespisser for en tittelkandidat.

Det finnes få tilgjengelige toppspisser på markedet. Prisene er skyhøye.

Nylig ble det rapportert av José Mourinho var frustrert over mangel på fremgang i spissjakten. Det var forståelig: United måtte hente noen før sesongstart.

Og nå har de fått kloa i måljegeren som passer Mourinhos slagplan best.

GJENFORENT: Romelu Lukaku spilte under José Mourinho i Chelsea. Der fikk han lite tillit. Foto: Eddie Keogh / Reuters

En «Mourinho-spiss»

Romelu Lukaku tilhører nemlig kategorien Mourinho-spisser som kan gå til krig mot en hel forsvarsfirer på egen hånd.

Glem små avsluttere og lekne artister. Mourinho har alltid foretrukket kraft.

I Porto hadde portugiseren luftsterke Benni McCarthy; i Chelsea gikk rollen til Didier Drogba. Både i Inter og United har han hatt Ibrahimović. Glem heller ikke Diego Milito, den sterke argentineren som Mourinho lokket til Inter.

Selv om Lukaku ikke er lik Drogba, sammenligningene til tross, kan også han brøyte seg gjennom tøffe forsvar. Han har profilen Mourinho har lett etter.

Og ikke minst: Han scorer mål.

Romelu Lukaku Ekspandér faktaboks Født: 13. mai 1993

Nasjonalitet: Belgia

Tidligere klubber: Anderlecht, Chelsea, West Bromwich Albion, Everton

Scoret 25 mål i Premier League 16/17

Har scoret 23 mål på 59 landskamper for Belgia Kilde: snl.no/transfermarkt.com

I Linekers fotspor

For det sier litt at belgieren scoret nesten halvparten så mange ligamål som United klarte som lag forrige sesong.

Han scoret 25. De scoret 54.

Tallet er spesielt imponerende når man tar med at Lukaku spilte for Everton, et lag som havnet på syvendeplass, 32 poeng bak toppen. Dette er ikke en gjeng som triller ball i hatt med rivalene og produserer sjanse etter sjanse.

Faktisk hadde ingen Everton-spiss scoret mer enn 20 ligamål i én sesong siden Gary Lineker i 1986.

I Premier League var det heller ingen som scoret flere fra åpent spill enn Lukaku. Harry Kane smalt inn 29, men Tottenham-spissen tok straffer. Tar man bort disse, står begge på 24.

Romelu van Basten

Slike tall vitner om effektivitet, noe United trenger sårt. Lukaku scoret på 22 prosent av skuddene sine; et snitt blant de beste spissene i ligaen.

Til sammenligning hadde Ibrahimović 13,4 prosent.

Everton-sjef Ronald Koeman har sagt at Lukakus avslutningsferdigheter tåler sammenligning med Marco van Bastens. Det er kanskje å ta det litt langt, men United bør score langt flere mål denne sesongen.

Enkelte har notert at Lukaku scoret ofte mot små lag, som er sant. Han scoret for eksempel ni ganger i løpet av fem hjemmekamper mot Burnley, West Ham, Hull, Bournemouth og West Brom.

Men United vant ingen av disse «enkle» kampene. De spilte 0–0, 1–1, 0–0, 1–1, 0–0.

Sannheten er at man kommer langt ved å vinne kampene man forventes å vinne. Dessuten bør det tas med at Lukaku scoret borte mot Arsenal og Spurs, samt i begge oppgjørene mot Manchester City.

FORTVILET: José Mourinho avga poeng i mange enkle kamper i fjor. Foto: Tim Ireland / AP

Statiske Zlatan

Altså finnes det lite tvil om at United får en etablert storscorer som kjenner ligaen godt, og som med sine 24 år bør ha sin beste periode like foran seg.

Så spørs det hvordan Lukaku vil passe United-laget.

Situasjonen virker lovende. Selv om Ibrahimović var viktig, ble United i overkant statiske av svenskens mangel på fart. Han kom ofte dypt i banen for å styre spillet, en rolle Mourinho like gjerne kan gi til playmakere som Paul Pogba, Juan Mata og Henrikh Mkhitaryan.

Lukakus fart og bevegelse vil gjøre angrepet mer livlig og uforutsigbart. De nevnte playmakerne vil få et oppspillspunkt som også kan true bakrom og strekke spillet.

Det er en dimensjon United har savnet.

Giftig på kontringer

En bonus er at Lukaku er venstrebeint. I Everton har han ofte vandret langs høyre for å utfordre backene.

Dette passer United, fordi høyrekantene Mata og Mkhitaryan ofte trekker innover i banen, mens Martial og Rashford liker seg langs krittlinjen på motsatt side. Siden Ibrahimović også holdt seg sentralt, har United ofte hatt høyrebacken Antonio Valencia som eneste spiller på den siden.

Balansen blir bedre om Lukaku hjelper til. Samtidig kan medspillere utnytte rommene som etterlates sentralt, da spesielt Pogba.

Lukaku har også kapasitet til å forvandle United som kontringslag. Dette er en strategi Mourinho har utnyttet hele karrieren, men som har falt bort de siste 12 månedene.

Sprinter og target man

Hva er Lukakus svakheter? Flere har kritisert hans bidrag som oppspillspunkt, spesielt førstetouchet og bidragene i det oppbyggende spillet.

Dette har vært sant, men Lukaku har utviklet seg på dette området. Til tross for å være en spiss som trives best med nesen mot mål, ble han ofte brukt som ren «target man» av Koeman forrige sesong. Dette førte til at han traff på kun 65,5 prosent av pasningene, men mange av disse var headinger og flikker som var vanskelige å få til.

Aldri før har Lukaku gått i så mange dueller. Ifølge statistikksiden WhoScored var Everton laget som spilte nest flest langpasninger i ligaen forrige sesong.

Denne erfaringen har utviklet Lukaku som oppspillspunkt, noe som vil glede Mourinho.

Lukaku har også vist sine egenskaper i boksen. Han scoret seks headinger forrige sesong, noe som kun ble overgått av Fernando Llorente og Christian Benteke.

DUELLSTERK: Romelu Lukaku i duell med Jan Vertonghen og Victor Wanyama. Foto: Adrian Dennis / AFP

Den beste løsningen

Med andre ord har United i praksis skaffet seg den beste spissen de realistisk sett kunne fått. Alle ønsker gullgutten Kylian Mbappé, men selv Real Madrid sliter med å få Monaco til å selge.

Alternativet var Álvaro Morata, men spanjolen er ikke like fysisk, og ville ha måttet tilpasse seg en ny kultur. Det er forståelig at Mourinho har valgt Lukaku.

Selve prisen vil nok ikke bekymre United stort. Så sprøtt har markedet blitt, at toppspisser nå selges for 75 millioner pund; Real Madrid rapporteres å kreve minst 70 millioner for Morata. Dessuten vasser United i penger: De var klubben med høyest kommersielle inntekter i verden i 2015/16.

Den store utfordringen for United var heller å hente en spiss som passet laget, som ønsket å spille for klubben, og som ville gi Mourinho en ny dimensjon umiddelbart.

Med Lukaku på plass har de fått akkurat det.