«Arsenal var ikke det beste alternativet»

Det er et utlån som er bedre enn ingenting.

Men ideelt sett burde det aldri funnet sted.

Noe annet er vanskelig å si når man husker hvordan Martin Ødegaard utviklet seg forrige sesong. På denne tiden i fjor var han en nøkkelspiller for Real Sociedad. Han stortrivdes.

Nå skal han til Arsenal; et nytt kapittel som byr på like mye spenning som usikkerhet.

Det var ingen tvil om at Ødegaard måtte bort fra Real Madrid. Han har kun spilt ni kamper, fem fra start, siden han ble kalt tilbake til den spanske hovedstaden før sesongen. Håpet om en rolle på A-laget forsvant fort.

De siste åtte kampene har han spilt fem minutter totalt. Det kunne ikke fortsette slik.

Men den tryggeste løsningen hadde vært videre spill i Real Sociedad. Ifølge spanske aviser, blant andre Diario AS, var det først dit han ville tilbake. Og Real Sociedad ville ha ham tilbake.

Nå har han altså endt opp i en ny klubb og et nytt land midt i sesongen, med minimal tid til å forberede seg. Det er noe Real Madrid må ta mye av ansvaret for.

SLITT: Ødegaard har slitt med spilletid i den spanske hovedstadsklubben den siste tiden. Foto: Efrem Lukatsky / AP

Det var Real Madrid-trener Zinédine Zidane som ønsket Ødegaard tilbake til Madrid før sesongen, selv om avtalen var at han skulle bli i Real Sociedad i to år.

Real Madrid hadde lite penger på grunn av pandemien og måtte styrke stallen kjapt. Det ga mening å hente hjem en spiller de allerede eide.

Men med det avbrøt de også en viktig del av Ødegaards utvikling.

At han dro tilbake til Madrid, har vist seg som en stor tabbe.

Den kreative gnisten

Ødegaard hadde funnet et ideelt miljø i San Sebastián-klubben forrige sesong. Han var etablert i byen, respektert av treneren Imanol Alguacil og hadde en viktig rolle på laget.

Han hadde akkurat den positive utviklingen han hadde håpet på.

På høsten forrige sesong var han en av La Ligas beste spillere. I sin offensive midtbanerolle ga han laget den kreative gnisten det hadde manglet. Han leverte både mål og målgivende, ofte på vakkert vis.

Totalt noterte han seg for syv mål og ni målgivende på 36 kamper i alle turneringer.

Real Sociedad sikret en fin sjetteplass.

STOR SESONG: På høsten forrige sesong var Martin Ødegaard ikke bare en av de beste spillerne hos Real Sociedad, men også i hele La Liga. Foto: Vincent West / Reuters

Da en ny sesong var like rundt hjørnet, var det egentlig ingen grunn til å endre på noe som fungerte. Å tilbringe fire måneder på benken i Madrid, var det siste han trengte.

Dermed ga det mening at Ødegaard ville tilbake til Real Sociedad nå i januar, som spansk presse skrev forrige uke. En tilbakekomst hadde sikret ham et miljø hvor han var komfortabel, med gode sjanser for å fortsette den positive utviklingen

Men ifølge både ESPN og Diario AS skal Real Sociedad ha ønsket en mulighet til å hente Ødegaard på permanent basis etter sesongen. Real Sociedad skal også ha foreslått å låne ham i 18 måneder.

Ingen av disse forslagene skal ha vært aktuelle for Real Madrid. Ifølge BBC ville de heller ikke låne en spiller til en klubb som forrige uke kun var syv poeng bak dem på tabellen.

Så mens noen medier melder at Ødegaard bestemte seg for å dra til Arsenal etter å ha snakket med Arteta, virker det uansett som at veien til Real Sociedad var stengt.

Og dermed har Ødegaard havnet i en klubb hvor usikkerheten er langt større.

Flere spørsmålstegn

Seks måneder i Arsenal innebærer en rekke nye faktorer. Ødegaard må tilpasse seg en ny klubb, nye lagkamerater og en ny spillestil – alt midt i sesongen, med minimal forberedelse.

Han må bli kjent med Arteta så fort som mulig.

Og alt dette skal skje i en periode hvor det er spørsmålstegn ved Ødegaards egen form.

UTE AV FORM: 22-åringen er nødt til å finne formen fra start hvis låneoppholdet hos Arsenal skal bli en suksess. Foto: Jorge Guerrero / AFP

Hva har gått galt for ham disse siste månedene? Selv sportsavisene i Madrid, som følger klubben med argusøyne, har slitt med å trekke konklusjoner.

Det er ingen tvil om at Ødegaard ikke har fått like mange sjanser som han hadde håpet på. Onsdag forrige uke ble han ikke engang ble tatt ut i troppen til cupkampen mot Alcoyano, et lag fra tredjedivisjon, selv om Zidane hvilte en rekke spillere.

Det var da åpenbart at noe var galt.

Det var mindre klart hvem som hadde skylden.

Plaget av skader

Kunne Ødegaard ha gjort mer? Han noterte seg verken for mål eller målgivende på de minuttene han fikk. Hadde han spilt opp mot sitt beste, som han gjorde i starten for Real Sociedad, hadde det vært langt tøffere for Zidane å sette ham på benken.

Det er tross alt ikke slik at Ødegaard ankom Madrid i storform.

Selv om sesongen i Real Sociedad var sterk sett under ett, var han svak mot slutten. I oktober forrige sesong hadde han fått en skade i hælen. Tre måneder senere slet han med kneet.

De siste 10 ligakampene leverte han null mål og kun én målgivende. Han ble tatt av banen i syv av kampene.

I de resterende tre ble han sittende på benken.

SKADER: Ødegaard har også slitt med kneet denne sesongen, noe som ikke har hjulpet ham i jakten på spilletid. Foto: Albert Gea / Reuters

Og så, før inneværende sesong, fikk Ødegaard igjen problemer med kneskaden, kalt «jumpers knee». I oktober og desember fikk han nye muskelskader. Slike avbrytelser er langt fra ideelle for en ung spiller.

Man kan skjønne hvorfor han ikke har vært på sitt beste i Real Madrid.

Talentene sliter

Når det er sagt, er det Zidane som har fått mest kritikk i den lokale pressen for hvordan denne saken har blitt håndtert. Det var han som ville ha Ødegaard tilbake.

Det er han som har bestemt hvor mange sjanser Ødegaard skal få.

Flere anser denne saken som en del av en større trend hos Zidane. Denne går ut på at han enten nekter eller ikke makter å integrere de yngre spillerne i førsteelleveren.

De siste fem årene har Real Madrid gjort et klart forsøk på å fornye stallen med ungt blod. De har banet vei for en rekke talenter både fra utlandet, Spania og sitt eget akademi.

Likevel har få av disse blomstret under Zidane.

SLITER: Zinédine Zidane har ikke klart å fornye det Real Madrid-laget han ledet til flere trofeer i hans forrige periode. Foto: Susana Vera / Reuters

De eneste som er under 25 år og har spilt mer enn 10 ligakamper denne sesongen, er den uruguayanske midtbanespilleren Federico Valverde (22 år) samt de to brasilianske vingene Vinícius Júnior (20) og Rodrygo (20).

Og ellers? Like før sesongen solgte Real Madrid venstrebacken Sergio Reguilón (24), som siden har storspilt for Tottenham, og vingbacken Achraf Hakimi (22), som har vært strålende for Inter. Begge er fra Real Madrids akademi.

Et nylig kjøp, Eder Militão (23), får knapt spille under Zidane. Real Madrid har også lånt ut Luka Jovic (23), en spiss de betalte 70 millioner euro for sommeren 2019.

Andre som er sendt ut på lån, er Brahim Díaz (21), Jesús Vallejo (24), Borja Mayoral (23) og ikke minst Dani Ceballos (24), som var en av Spanias beste unge midtbanespillere da han ble hentet av Real Madrid, og som nå er i Arsenal.

Det er ikke vanskelig å se parallellene mellom ham og Ødegaard.

Den gamle garden

Samtidig har Zidane holdt seg til veteranene som leverte tre strake mesterligatitler da han først trente klubben mellom 2016 og 2018.

Blant dem er Sergio Ramos (34), Karim Benzema (33) og den urokkelige midtbanetrioen Casemiro (28), Modrić (35) og Toni Kroos (31).

Man kan forstå hva Zidane tenker. Dette er legender som har levert for ham gang på gang. De vant også ligaen forrige sesong.

Likevel er flere i den lokale pressen bekymret over hva som vil skje når disse veteranene er ferdige i klubben. Det skrives nå om en stall som består av to deler: Den «gamle garden» og det «nye Madrid».

Marca, en av de to store sportsavisene i Madrid, har skrevet at Ødegaard-situasjonen bekrefter at Zidane ikke har tro på det «nye Madrid».

Hva dette vil ha å si for Zidanes fremtid i klubben, gjenstår å se. Det er uansett ikke Ødegaards største bekymring akkurat nå. Han må konsentrere seg om å finne tilbake til storformen i disse fem månedene.

Det blir ikke lett når så mye skal læres på så kort tid. Men klarer han det, vil drømmen om en plass på Real Madrids A-lag leve videre. Samme hvem treneren er.