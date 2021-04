– Spytter i ansiktet på fotballen

Liverpool-supporterne protesterer

En gruppe Liverpool-tilhengere samlet seg mandag ved Anfield for å protestere mot at klubben er med på å stifte utbryterligaen superligaen.

Fansen hengte opp svarte bannere på stadionportene med et tydelig budskap:

«LFC-fans imot den europeiske superligaen» og «Skam dere. Hvil i fred, LFC 1892-2021» var skrevet der, viser bilder fra Sky Sports.

Planene om en europeisk superliga med blant andre seks engelske klubber er blitt svært dårlig mottatt i supporterkretser.

Ifølge nettstedet This is Anfield kommer de mest ihuga Liverpool-supporterne også til å fjerne flagg og bannere fra tribuneseksjonen The Kop på Anfield.