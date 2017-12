– Spørsmålet er om Ødegaard i det hele tatt er god nok for Real Madrid

– Jeg håper han blir på lån, at han jobber hardt og forbedrer seg. Han må levere fast på et veldig høyt nivå, sier Balagué til NRK.

Journalisten er tett på flere av verdens største fotballprofiler, og har utgitt bok om blant andre Lionel Messi og Cristiano Ronaldo. Nylig har han også skrevet om Tottenham-trener Mauricio Pochettino. Han har gode kontakter rundt Real Madrid, og vet hva han snakker om.

Stjernetungt

Ødegaard har levert godt i Heerenveen denne sesongen, men Balagué mener det vil ta tid for nordmannen å kjempe seg inn i Real Madrid-troppen – hvis han i det hele tatt kommer dit.

– Spørsmålet er ikke når Ødegaard blir Real Madrid-spiller, men om Ødegaard i det hele tatt er god nok. Bare han kan svare på det selv. Jeg tror alle må roe ned forventningene og være tålmodig. Han har god tid på seg, det kan hende det tar seks-syv år, sier Balagué om 19-åringen fra Drammen.

Konkurransen er naturligvis knallhard i den spanske hovedstaden. Bak Cristiano Ronaldo står stjernene klare til å ta opp arven.

Ødegaard visste det da han signerte for Real Madrid, men fravær av spilletid gjorde at han søkte lykken i Nederland.

– Madrid er en veldig bra klubb. Jeg har hatt en strålende tid der, men det er vanskelig å få spilletid der som ung gutt, sa han da han signerte for Heerenveen i januar.

Hentet som 16-åring

Ifølge Balagué har de hvitkledde bygget opp en talentfabrikk som utkonkurrerer de andre. Som en del av dette ble Ødegaard hentet til Madrid som 16-åring, men han har vært langt unna A-laget. I 2017 har det blitt sporadisk gode prestasjoner for Heerenveen og Norge U21.

– Han spiller mer enn jeg hadde trodd i Heerenveen, men jeg skulle gjerne sett ham mer på Norges a-landslag. U21 er ikke bra nok nivå, sier Balagué.

– Men du snakker om en fyr som har vært gjennom et press som ikke har vært normalt. Det han har vært gjennom vitner om mental styrke; forventningene til ham har vært enorme. I Norge håper alle at han blir en superstjerne, men Martin selv vet at han må jobbe hardt for å klare det, sier han.

Presset kan bidra til å gjøre Ødegaard til nettopp den fotballspilleren mange håper på.

– Ingen andre har vært gjennom det samme. Hvis han takler presset, gjør det ham utrolig sterk. Han har et godt apparat rundt seg, men det handler om tålmodighet.